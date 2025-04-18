Автогиганты СССР: как работали ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КамАЗ

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Советский автопром — это не просто машины, это целые города-заводы, легенды на колёсах и миллионы рабочих рук.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ЗИЛ-41052

Каждое из пяти крупнейших предприятий страны имело свою специализацию, характер и даже идеологию.

ВАЗ — "итальянец" на советской земле

Город: Тольятти. Запущен: 1970 год. Итальянская лицензия от Fiat легла в основу Жигулей, ставших символом достатка.

На ВАЗе производили ВАЗ-2101, 2106, "Ниву" — машины, которые знали от Калининграда до Камчатки.

Конвейеры не останавливались почти никогда: каждые 20 секунд с линии сходил автомобиль.

ГАЗ — волжская надёжность

Город: Горький (Нижний Новгород). С 1932 года выпускал ГАЗ-А, ГАЗ-М1, "Победу", "Волгу" и легендарные ГАЗ-66 и ГАЗ-53.

ГАЗ делал всё: от грузовиков до машин для КГБ. А "Волга" — автомобиль мечты для начальства, таксистов и номенклатуры.

ЗИЛ — машины для кремлёвской трассы

Город: Москва. Работал с 1916 года (под разными названиями). ЗИЛ — это грузовики, лимузины, самосвалы, пожарки.

Самое престижное — бронированные ЗИЛы для высшего руководства. Это был автозавод с особым статусом: и техника, и подход — штучные, выверенные.

УАЗ — проходимец по жизни

Город: Ульяновск. Запущен в 1941 году. УАЗ выпускал легендарные "буханки", "козлы" и УАЗ-469.

Машины, которые шли там, где не проходил ни один асфальт. Использовались армией, геологами, медиками, кем угодно — надёжно, просто и на века.

КамАЗ — гигант на колесах

Город: Набережные Челны. Запущен в 1976 году. КамАЗ — крупнейший завод по производству тяжёлых грузовиков.

Завод строили всей страной — это была стройка века. Позже КамАЗы покоряли ралли "Дакар", став гордостью уже постсоветской эпохи.

Эти автогиганты не просто выпускали технику. Они строили страну на колёсах. Их продукция ехала по тундре, вела стройки, катала президентов и спасала жизни.

И до сих пор в глубинке можно услышать рёв УАЗа, увидеть Жигули под чехлом и прочитать на бампере КамАЗа: "Проверено временем".