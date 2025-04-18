Китай показал, как должен выглядеть семейный автомобиль будущего

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Китайская компания Geely начала продажи своего нового роскошного семейного седана Yinhe Xingyao 8, известного также как Galaxy Starship 8. Это пятиметровое чудо поражает не только размерами и оснащением, но и экономичностью — расход топлива всего 3,7 литра на 100 км. И всё это — по цене, от которой европейцы теряют дар речи.

Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Geely Galaxy E8

Силовая установка и экономичность

Базовая версия седана оснащена 1,5-литровым атмосферным мотором (110 л. с.) в тандеме с электродвигателем мощностью 215 л. с. и аккумулятором на 18,4 кВт·ч. Это позволяет проехать 130 км в электрическом режиме, а общий запас хода — до 1600 км. Средний расход топлива — всего 3,7 литра на 100 км.

Версия посерьёзнее: больше мощности и ускорения

Поклонники динамики могут выбрать версию с турбированным двигателем мощностью 161 л. с. Совокупная отдача гибридной установки — 375 л. с., разгон до 100 км/ч занимает всего 6,5 секунды. А главное — этот автомобиль прошёл "лосиный тест" на скорости 80 км/ч, обойдя большинство европейских моделей.

Автопилот, который умеет почти всё

Yinhe Xingyao 8 оснащён продвинутой системой автономного вождения G-Pilot, работающей до 120 км/ч. Она способна справиться с 300 сценариями парковки и включает в себя 10 камер, 5 радаров и лидар. Панорамная крыша площадью 1,36 м² и умное мультимедиа с ИИ Flyme Auto делают поездку ещё более комфортной.

Роскошь без переплат

Среди других "фишек" — полностью откидывающееся водительское сиденье, регулируемая задняя спинка и вместительный багажник на 405 литров. Всё это — дешевле, чем самая простая версия Skoda Octavia, и при этом на голову выше по оснащению.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

