Китай показал, как должен выглядеть семейный автомобиль будущего

Китайская компания Geely начала продажи своего нового роскошного семейного седана Yinhe Xingyao 8, известного также как Galaxy Starship 8. Это пятиметровое чудо поражает не только размерами и оснащением, но и экономичностью — расход топлива всего 3,7 литра на 100 км. И всё это — по цене, от которой европейцы теряют дар речи.
Базовая версия седана оснащена 1,5-литровым атмосферным мотором (110 л. с.) в тандеме с электродвигателем мощностью 215 л. с. и аккумулятором на 18,4 кВт·ч. Это позволяет проехать 130 км в электрическом режиме, а общий запас хода — до 1600 км. Средний расход топлива — всего 3,7 литра на 100 км.
Поклонники динамики могут выбрать версию с турбированным двигателем мощностью 161 л. с. Совокупная отдача гибридной установки — 375 л. с., разгон до 100 км/ч занимает всего 6,5 секунды. А главное — этот автомобиль прошёл "лосиный тест" на скорости 80 км/ч, обойдя большинство европейских моделей.
Yinhe Xingyao 8 оснащён продвинутой системой автономного вождения G-Pilot, работающей до 120 км/ч. Она способна справиться с 300 сценариями парковки и включает в себя 10 камер, 5 радаров и лидар. Панорамная крыша площадью 1,36 м² и умное мультимедиа с ИИ Flyme Auto делают поездку ещё более комфортной.
Среди других "фишек" — полностью откидывающееся водительское сиденье, регулируемая задняя спинка и вместительный багажник на 405 литров. Всё это — дешевле, чем самая простая версия Skoda Octavia, и при этом на голову выше по оснащению.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.