ТОП-5 самых могучих грузовиков СССР

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Советская автопромышленность подарила миру множество легендарных грузовиков, которые стали символом надёжности и мощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Zinin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МАЗ-543

Сегодня мы рассмотрим пять самых мощных грузовиков, которые когда-либо выпускались в СССР.

1. КрАЗ-255Б — "монстр" для бездорожья

Настоящий советский монстр на колёсах. Трёхосный, с огромными шинами, он тащил по грязи, болоту, снегу и где асфальт не ночевал.

Использовался в армии, на стройках, в экспедициях. Заводился даже после полгода простоя — надо было только "уговорить".

Мощность: 240 л. с. Грузоподъёмность: 12 тонн. Главное достоинство: непрошибаемая проходимость.

2. КамАЗ-5320 — рабочая лошадка страны

Главный герой советских трасс и логистики. Среднетоннажный, выносливый, с удобной кабиной (по тем временам) и дизелем собственного производства.

Мощность: 210 л. с. Грузоподъёмность: 8 тонн. Главное достоинство: массовость и надёжность.

3. МАЗ-543 — тяжёлый тягач для ракет и не только

Реальная легенда. Этот гигант из Минска перевозил не только грузы, но и… баллистические ракеты. Его многоколёсные модификации служили в РВСН.

Мощность: до 525 л. с. Грузоподъёмность: 20+ тонн. Главное достоинство: уникальные возможности для спецзадач.

4. ЗИЛ-131 — армейский универсал

Трёхосный ЗИЛ с характерным военным обликом. Был везде: в армии, на буровых, в МЧС. Легко тянул прицеп, ехал по лесу, горам и даже рекам (с шнорхелем).

Мощность: 150 л. с. Грузоподъёмность: 5 тонн. Главное достоинство: простота и ремонтопригодность в полевых условиях.

5. Урал-375 — если надо по-настоящему вгрызаться в дорогу

Машина для серьёзной работы. С характерным "войком" двигателя и утробным звуком. Мог работать в экстремальных условиях, от арктических морозов до степей.

Мощность: 180 л. с. Грузоподъёмность: 5 тонн. Главное достоинство: армейская выносливость.

Эти грузовики — не просто техника. Это мощь эпохи, символ огромной страны, в которой дороги не всегда были, но груз до места всё равно доходил.