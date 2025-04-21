Свалке — нет: что стало с 10 тысячами старых шин из Подмосковья

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Пока одни выбрасывают, другие превращают мусор в ресурс. С начала 2025 года компания "Мострансавто" отправила на переработку более 10 тысяч изношенных шин — это примерно 300 тонн покрышек, которые могли бы гнить на свалках, но получили вторую жизнь. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: Wikipedia by TUBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шины

Вторая жизнь покрышек — безопасные площадки и кровли

Благодаря партнёрству с профильной компанией по переработке, старые шины теперь становятся сырьём для производства. Из них делают резиновую крошку — прочный, гибкий материал, который используют при создании покрытий для детских и спортивных площадок, а также в дорожном строительстве и кровельных работах.

Перерабатывают не только шины

Мострансавто внедряет комплексный подход к утилизации. За тот же период компания утилизировала 26 тонн вышедших из строя автозапчастей и 28 кубометров отработанных масел — моторных и трансмиссионных. Все отходы передаются в обработку специализированным предприятиям.

Шины меняют регулярно — по регламенту

Флот компании — более 5 тысяч автобусов, работающих на 1400 маршрутах Подмосковья. Каждый из них ездит на всесезонных шинах, которые обновляются в соответствии с техническими стандартами. Это не только вопрос безопасности, но и важная часть экологической политики компании.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.



