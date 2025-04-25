На упаковке всё красиво, а внутри — грязь: как не стать жертвой фальсификата

Поддельное моторное масло может убить двигатель быстрее, чем вы заметите ошибку. Распознать фальсификат не так-то просто — упаковка, цвет и запах часто маскируются под оригинал. Но есть признаки, по которым можно отличить качественный продукт от опасной подделки. Об этом рассказал технический директор сети Fit Service Никита Родионов.
Фальшивки стараются быть похожими на оригинал — и это их главная ловушка. Родионов советует первым делом изучить форму канистры, ребра жёсткости, крышку и голограммы. Настоящие элементы выполнены чётко и аккуратно, без огрехов. Любая грубость в исполнении — тревожный сигнал.
Многие бренды используют защитные кольца. Если вы давно пользуетесь одним и тем же маслом, то даже небольшие отличия бросаются в глаза.
Фирменные шрифты и логотипы — ещё одна точка проверки. Подделки могут «потерять» букву в названии или упростить дизайн. Это называется мимикрия — когда фальшивка очень похожа на оригинал по цвету и форме, но содержит мелкие неточности. Важно смотреть внимательно.
Фальшивое масло часто темнее обычного. Это связано с использованием дешёвой базовой жидкости. Настораживать должен и резкий запах — у настоящего масла он либо отсутствует, либо очень мягкий.
По словам Родионова, плохое масло может расслоиться, дать осадок, или загустеть в холодную погоду. Иногда оно превращается в мутную неоднородную массу — и это однозначный повод не лить его в двигатель.
Проверка масла — это не паранойя, а защита двигателя от серьёзных последствий. Несколько минут на осмотр упаковки и содержимого могут спасти вам тысячи рублей и нервы.
Фальсифика́ция — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.
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