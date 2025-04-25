На упаковке всё красиво, а внутри — грязь: как не стать жертвой фальсификата

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Поддельное моторное масло может убить двигатель быстрее, чем вы заметите ошибку. Распознать фальсификат не так-то просто — упаковка, цвет и запах часто маскируются под оригинал. Но есть признаки, по которым можно отличить качественный продукт от опасной подделки. Об этом рассказал технический директор сети Fit Service Никита Родионов.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ моторное масло

Сначала смотрим на упаковку

Фальшивки стараются быть похожими на оригинал — и это их главная ловушка. Родионов советует первым делом изучить форму канистры, ребра жёсткости, крышку и голограммы. Настоящие элементы выполнены чётко и аккуратно, без огрехов. Любая грубость в исполнении — тревожный сигнал.

Многие бренды используют защитные кольца. Если вы давно пользуетесь одним и тем же маслом, то даже небольшие отличия бросаются в глаза.

Логотип, шрифт и название — под микроскоп

Фирменные шрифты и логотипы — ещё одна точка проверки. Подделки могут «потерять» букву в названии или упростить дизайн. Это называется мимикрия — когда фальшивка очень похожа на оригинал по цвету и форме, но содержит мелкие неточности. Важно смотреть внимательно.

Цвет и запах скажут больше, чем этикетка

Фальшивое масло часто темнее обычного. Это связано с использованием дешёвой базовой жидкости. Настораживать должен и резкий запах — у настоящего масла он либо отсутствует, либо очень мягкий.

Как ведёт себя подделка в деле

По словам Родионова, плохое масло может расслоиться, дать осадок, или загустеть в холодную погоду. Иногда оно превращается в мутную неоднородную массу — и это однозначный повод не лить его в двигатель.

Проверка масла — это не паранойя, а защита двигателя от серьёзных последствий. Несколько минут на осмотр упаковки и содержимого могут спасти вам тысячи рублей и нервы.

Уточнения

Фальсифика́ция — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.



