Странный выхлоп и горячий салон? Это не лето — это поломка

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Автомобиль не ломается внезапно — он подаёт сигналы. Главное — уметь их распознать. Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не оказаться на обочине в самый неподходящий момент.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Под машиной что-то капает? Это тревожный звонок

Черные масляные пятна под двигателем могут казаться мелочью, но на деле часто указывают на серьёзные проблемы — от повреждения поддона до негерметичного фильтра. Продолжать движение при этом нельзя: проверяйте масло и вызывайте эвакуатор.

Красные или зелёные потёки — сигнал от коробки передач или вариатора. Если жидкость подтекает ближе к переднему бамперу — скорее всего, уходит антифриз. Можно доехать до сервиса, но важно следить за уровнем охлаждающей жидкости.

А вот желтоватое пятно возле колеса — это уже тревога: возможна утечка тормозной жидкости. Здесь игра в "доеду сам" — слишком опасна.

Запах гари и странный дым — не шутка

Если при торможении пахнет гарью — возможны проблемы с тормозными суппортами. А постоянный запах гари в салоне может указывать на перегрев, оплавление проводки или даже скрытое возгорание. В этом случае тянуть нельзя — только эвакуатор.

Дым из выхлопной трубы — тоже индикатор. Черный говорит о переобогащённой топливной смеси, синий — о попадании масла в камеру сгорания, а серо-сизый — о возможной утечке антифриза.

Под капотом странно звучит? Слушайте внимательно

Свист, лязг и дребезг под капотом часто говорят об износе ремня или подшипников. Неровная работа двигателя — это не каприз машины, а возможный сбой в системе зажигания или топливной системе.

Если машину тянет в сторону при торможении или появился вибрирующий руль — виновником может быть рулевая рейка, амортизаторы или сами тормоза.

Колёса тоже подают сигналы

Стирается протектор по краям? Возможно, нарушена геометрия подвески. А если протектор изнашивается волнами — это может говорить о проблемах с балансировкой или амортизаторами.

Электроника шалит? Это не просто глюк

Мерцающие фары, сбои в стеклоподъёмниках и внезапные отключения систем — возможные признаки проблем с генератором или аккумулятором. Даже если всё "само прошло" — не игнорируйте: такие симптомы возвращаются.

И да — расход топлива говорит громче всего

Если вы стали заправляться чаще, дело может быть в изношенных свечах, сбоях в системе впрыска или проблемах с подачей топлива. Это один из самых надёжных индикаторов, что машине пора в сервис.