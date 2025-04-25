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Блестит, но опасна: какую резину нельзя покупать даже даром

2:15
Авто

Выбор покрышек — это не про экономию, а про безопасность. Особенно летом, когда резина играет ключевую роль в сцеплении с раскалённым асфальтом. И, как утверждает начальник отдела техподдержки "Кордиант" Алексей Абрамейцев, некоторые шины лучше вообще не брать в руки — даже если они кажутся "почти новыми".

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Подержанные шины: внешность обманчива

С виду такие покрышки могут выглядеть прилично — ни трещин, ни порезов, протектор как у новых. Но повреждения, которые не видны невооружённым глазом, могут обернуться потерей управления на скорости. Особенно если шины хранились неправильно или уже пережили сильный удар.

Ассортимент есть — дефицита нет

Сегодня выбор шин велик — и далеко не всегда нужно брать премиум. Среди брендов средней ценовой категории много достойных вариантов. Главное условие: шины должны быть новыми и сертифицированными. Это не просто штамп, а гарантия, что они соответствуют стандартам безопасности.

Не каждая "дешёвка" — находка

Особое внимание стоит уделять происхождению шин. Китайская резина — это не всегда плохо, но только если речь о проверенных марках с представительствами в стране. А вот продукция от неизвестных брендов без истории — настоящий кот в мешке. За заманчивой ценой часто скрываются проблемы: низкое качество, слабое сцепление, быстрый износ.

Где покупать — вопрос не менее важный

Уличные рынки, гаражные распродажи и маркетплейсы — это не те места, где стоит брать шины. Там никто не гарантирует условия хранения. Даже новые покрышки, пролежавшие пару лет под солнцем или в душном складе, могут потерять эластичность и "задубеть" к началу сезона.

Шинные центры — надёжнее всего

Профильные точки продаж — единственный вариант, где можно быть уверенным в качестве. Там соблюдают условия хранения, дают гарантию, а ещё часто предлагают бонусы: бесплатный шиномонтаж, расширенную гарантию, участие в сервисных программах. Иногда — даже бесплатную замену при повреждении.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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