Не проскочишь: ошибки водителей в экстремальную погоду

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Ливень, ураган или жара? Погода всё чаще играет против нас — особенно на дорогах. Автомобиль может стать убежищем, а может обернуться ловушкой. Всё зависит от того, насколько ты готов.

Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Езда по трассе в дождь

Ливни и наводнения: не геройствуй

Первое правило — не ехать туда, где можно утонуть. Если начинается паводок, держитесь подальше от рек, оврагов и других низин. При первых признаках подъёма воды ищите возвышенность. Затопленную дорогу лучше объехать — течение легко сносит авто. В крайнем случае — звони спасателям.

Снег и гололёд: только если очень надо

Зимняя дорога — коварный враг. Скользко, пустынно и холодно. Перед выездом заправь бак, положи в салон тёплую одежду и термос. Если застрял — не выходи, включи мотор для тепла, но регулярно проветривай. Следи, чтобы выхлопная труба не замело — иначе можно угореть.

Огонь в лесу: не рискуй зря

Густой дым и пламя впереди — это не повод "проскочить". Ты ничего не увидишь, легко потеряешь направление. Отступай, вызывай помощь, слушай спасателей. Это не экшен — это реальность.

Гроза и молнии: оставайся в машине

Автомобиль — твой щит. Во время грозы остановись, заглуши двигатель, закрой окна и двери. Не выходи наружу, пока не станет тише. Машина надёжно защитит от удара молнии.

Жара: тихая опасность

Далеко не всегда беда выглядит угрожающе. Жара быстро утомляет, снижает внимание и реакции. Избегай поездок в самые знойные часы (13:00-17:00), пей воду, делай перерывы. Проверь кондиционер и охлаждающую систему, и никогда — ни на минуту — не оставляй детей и животных в машине.

Главное — не паниковать

Погода может быть сильнее человека, но не сильнее здравого смысла. Умение оценить обстановку и вовремя отступить — это и есть настоящая защита.