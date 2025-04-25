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Под капотом — чёрная дыра: куда исчезает масло и что с этим делать

3:05
Авто

Некоторые двигатели потребляют масло, как будто оно входит в состав топлива. И если это не заложено заводом-изготовителем — пора насторожиться.

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

Современные моторы действительно могут расходовать небольшое количество масла на каждую тысячу километров. Это не сбой, а особенность — на это влияют конструкция, условия эксплуатации, температурные перепады и даже стиль вождения. У большинства исправных двигателей показатель укладывается в диапазон от 5 до 80 граммов на тысячу километров — в зависимости от типа: бензиновый, дизельный или турбированный. Обычно от замены до замены уходит не более 400 граммов — и то эта разница зачастую незаметна на щупе.

Но что делать, если уровень масла уходит быстрее, чем заряд телефона в поездке? Некоторые моторы так активно "поедают" смазку, что доливать приходится буквально на каждой тысяче. Это уже не особенность — это хроническая проблема, которая может вылиться в капитальный ремонт.

Моторы, которые потребляют слишком много масла

Есть ряд двигателей, за которыми закрепилась не самая приятная слава. Они вполне могли бы занять места в антирейтинге "самых прожорливых" по части моторного масла.

Volkswagen 1.8 и 2.0 TSI второго поколения из линейки EA888 — один из главных "героев" таких обсуждений. Эти моторы ставили на Passat B6, Golf GTI, Audi A3 и другие популярные модели. К 50-70 тысячам пробега расход масла у них может достигать литра на тысячу километров. Причина — не только конструктивные особенности, но и растягивающаяся цепь ГРМ, а также нагар на клапанах.

BMW с моторами серии N63 (объём 4,0-4,4 литра, до 530 л. с.) тоже прославились повышенным аппетитом. Эти моторы устанавливали на "пятёрку", X5 и X6. Маслосъёмные колпачки и кольца здесь быстро теряют эластичность, а наличие турбин только усугубляет ситуацию. В результате — до полутора литров масла на каждую тысячу километров.

Даже Honda попала в этот список. Мотор 1.6 VTEC, известный по Civic пятого поколения, создавался для работы на высоких оборотах. И это дало побочный эффект — повышенный угар масла. Норма здесь легко переходит в литр на тысячу — и это считается обычным делом.

Где заканчивается терпение владельца — начинается масложор

Даже самый надёжный мотор может подбросить сюрприз, если игнорировать тревожные сигналы. Нормальный расход масла — это когда вы об этом даже не задумываетесь. Всё остальное требует внимания, диагностики и, возможно, вмешательства.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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