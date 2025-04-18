Мотоциклы СССР. Чезета — иномарка мечты с чешским акцентом

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В эпоху, когда слово "иномарка" звучало почти как "заграница", чешская "Чезета" (Čezeta) была настоящей экзотикой.

Фото: commons.wikimedia.org by Stiopa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Cezeta

Её внешний вид, словно из фантастического кино, цеплял взгляды на улицах, а сам мотоцикл стал культовым задолго до слова "винтаж".

Улыбка на колёсах

Чезету называли "поросёнком" — за характерный обтекаемый перед, похожий на пятачок. Эта форма была не просто милой, а ещё и аэродинамически продуманной — чехословаки знали толк в инженерии. В СССР она смотрелась как аппарат с выставки достижений будущего: гладкий корпус, необычный цвет, сиденье для двоих, и даже багажник, который выглядел почти как у машины.

Иномарка, но с доступом

Да, это была не "Ява" и не "Минск". Чезета попадала в СССР в ограниченных партиях — через профсоюзы, Внешторг или счастливые закупки в соцстранах. Увидеть такую во дворе — всё равно что сейчас встретить в деревне Mini Cooper. И да, за ней ухаживали как за ребенком: мыли, натирали, ремонтировали с любовью.

Чешская душа и советская мечта

Она ехала не быстро, но мягко и красиво. Чезета была про стиль. Про катание на выходных. Про музыку из приёмника "Спидола", хруст мороженого за 15 копеек и ощущение, что ты живёшь чуть ближе к Европе.

Почему она в памяти?

Потому что Чезета — это не просто мото. Это символ времени, когда вещи были редкими, но любимыми. Когда внешность техники могла вызывать эмоции. И когда слово "Чехословакия" ассоциировалось не с политикой, а с красивыми мотоциклами и вкусным шоколадом.