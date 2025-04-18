Жигули vs Москвич: чья очередь была дольше в автоцентре?

В СССР машину не выбирали — её ждали. Иногда столько же, сколько теперь люди копят на квартиру.
И хотя в автоцентрах стояли и "Жигули", и "Москвичи", желающих было гораздо больше, чем автомобилей. Но очередь на них была неравной.
На Жигули стояли дольше.
Во-первых, Жигули — это была мечта. Современный дизайн, двигатель с итальянскими корнями, престиж. Такая машина автоматически говорила: "этот человек непростой". Именно поэтому на неё можно было ждать от пяти до десяти лет, особенно если не было связей. В Тольятти даже ходила легенда: на сборочную машину проще попасть, чем купить её в салоне.
Москвич был попроще — и стояли за ним меньше.
Очередь — 2-4 года, если повезёт. Он был менее престижным, но зато доступнее. Многие получали Москвич от предприятия или в кредит через профсоюз. Его не особенно любили за внешний вид, но уважали за выносливость.
Жигули — для тех, кто хочет стиль и статус.
Москвич — для тех, кому просто нужна машина и не хочется ждать полжизни.
Очередь за Жигулями была длиннее, тяжелее и драматичнее. Москвич можно было взять "по блату", но за Жигули боролись — с заявлением, справкой, терпением и пачкой чеков из сберкассы.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.