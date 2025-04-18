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Жигули vs Москвич: чья очередь была дольше в автоцентре?

1:27
Авто

В СССР машину не выбирали — её ждали. Иногда столько же, сколько теперь люди копят на квартиру.

VAZ-2102 0632
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
VAZ-2102 0632

И хотя в автоцентрах стояли и "Жигули", и "Москвичи", желающих было гораздо больше, чем автомобилей. Но очередь на них была неравной.

На Жигули стояли дольше.

Во-первых, Жигули — это была мечта. Современный дизайн, двигатель с итальянскими корнями, престиж. Такая машина автоматически говорила: "этот человек непростой". Именно поэтому на неё можно было ждать от пяти до десяти лет, особенно если не было связей. В Тольятти даже ходила легенда: на сборочную машину проще попасть, чем купить её в салоне.

Москвич был попроще — и стояли за ним меньше.

Очередь — 2-4 года, если повезёт. Он был менее престижным, но зато доступнее. Многие получали Москвич от предприятия или в кредит через профсоюз. Его не особенно любили за внешний вид, но уважали за выносливость.

Жигули — для тех, кто хочет стиль и статус.
Москвич — для тех, кому просто нужна машина и не хочется ждать полжизни.

Очередь за Жигулями была длиннее, тяжелее и драматичнее. Москвич можно было взять "по блату", но за Жигули боролись — с заявлением, справкой, терпением и пачкой чеков из сберкассы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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