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Новый электрокроссовер от Vauxhall: что предлагает Grandland Electric

2:21
Авто

Vauxhall представила свой новый электрический кроссовер Grandland Electric 2025 года — самую амбициозную попытку бренда в сегменте электромобилей. Хотя он не превосходит конкурентов по запасу хода или технологиям, его привлекательный дизайн, просторный салон и разумная цена делают его достойным выбором для семейных покупателей.

Vauxhall Grandland X
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vauxhall Grandland X

Технические характеристики и производительность

Grandland Electric оснащён электродвигателем мощностью 210 л. с., приводящим в движение передние колёса, и аккумулятором ёмкостью 73 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 325 миль по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд, что вполне приемлемо для повседневной езды. В 2025 году ожидается версия с аккумулятором на 98 кВт·ч и запасом хода до 435 миль.

Интерьер и оснащение

Салон Grandland Electric предлагает комфортную посадку и качественные материалы отделки. В базовой комплектации Design устанавливается 10-дюймовый сенсорный экран, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. В версиях GS и Ultimate доступен 16-дюймовый экран с навигацией и расширенными функциями. Все версии оснащены адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и распознаванием дорожных знаков.

Пространство и практичность

Grandland Electric предлагает просторный салон с достаточным местом для пассажиров и багажника объёмом 550 литров. Задние сиденья складываются в пропорции 40/20/40, что обеспечивает гибкость при перевозке длинномерных предметов.

Цена и доступность

Начальная цена на Grandland Electric в комплектации Design составляет £37,345, что делает его конкурентоспособным предложением на рынке. В более высоких комплектациях цена увеличивается, но остаётся ниже £40,000, что позволяет избежать дополнительного налога на роскошь

Уточнения

Vauxhall Motors (русск. — «Воксхолл Моторс»; в оригинальном прочтении h не читается — /ˈvɒksɔːl/) — автомобильная фирма в Великобритании, подразделение концерна Stellantis.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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