Газель до эпохи Газели: ЗиСы, ЛиАЗы и прочие динозавры маршрута

До того как "Газель" стала символом маршрутки 90-х, по дорогам СССР бегали совсем другие звери — грозные, рычащие, иногда дымящие, но родные.

Фото: commons.wikimedia.org by SergeyRod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ЗиС-155

Это были настоящие динозавры пассажирских перевозок: ЗиСы, ЛАЗы, ЛиАЗы и ПАЗики, у которых не было кондиционера, но была душа.

ЗиС-155 — дедушка маршрутки

В основе — ещё американская школа с короткой базой и широкой мордой. Пассажиры сидели как в купе поезда: тесно, но тепло. Пробка в баке открывалась монеткой, водитель — в фуражке, билет — у кондуктора.

И да, двигатель ревел так, что дети закрывали уши на заднем ряду.

ЛиАЗ-677 — оранжевый рыцарь

Символ 70-х и 80-х: автобус с бутылочным звяканием карданного вала. Хлопала задняя дверь, дуло из окна, зимой — жара, летом — сауна. Уникальный звук мотора — и ты знал, что автобус жив.

Водитель — главный человек маршрута, с вентилятором и ковриком под спиной.

ЛАЗ-695 — крымский экспресс

Признак курортной романтики: из такого автобуса выходили на пляже с авоськами. В салоне пахло бензином, сиденья — жёсткие, но как-то уютно.

Надпись "ЛАЗ" на капоте — как знак качества. Был даже вариант "ЛАЗ-Люкс" — почти лимузин, если не считать вибрации.

ПАЗик — в любое село

ПАЗ-672 — универсальный солдат пассажирских дорог. Возил школьников, рабочих, продукты и свинью на базар.

Люк открывался вручную — как танковый, а зимой скрипел от мороза. Мог ехать без переднего бампера, но ехал. И ехал долго.

Кто был раньше Газели?

До "Газели" были неуклюжие, шумные, но любимые динозавры маршрута, которые пахли соляркой, пыльной фанерой и советским терпением. Они жили своей жизнью, стучали амортизаторами, и собирали людей по деревням и окраинам, создавая ту самую маршруточную цивилизацию — ещё до того, как она стала модной.