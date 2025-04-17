Секреты гаражей ультрабогатых: неожиданные фавориты самых успешных водителей

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В мире роскоши и изобилия, где стоимость автомобиля может соперничать с ценой на недвижимость, предпочтения ультрабогатых американцев в выборе автомобилей могут удивить. Согласно данным S&P Global Mobility, Tesla занимает лидирующую позицию среди брендов, предпочитаемых домохозяйствами с доходом свыше $500,000 в год.​

Фото: www.flickr.com by Phillip Pessar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Tesla Cybertruck

Согласно данным S&P Global Mobility, Tesla занимает лидирующую позицию среди брендов, предпочитаемых домохозяйствами с доходом свыше $500,000 в год. На долю Tesla приходится 19,3% новых регистраций в этом сегменте, что значительно превышает её среднюю долю на национальном уровне — 4,7%. Это свидетельствует о том, что богатые покупатели ценят не только роскошь, но и технологические инновации, экологичность и производительность, которые предлагает Tesla.​

Интересно, что среди предпочтений ультрабогатых фигурируют и более традиционные бренды. BMW и Mercedes-Benz занимают второе и третье места с долями 9,9% и 8,7% соответственно. Land Rover, известный своими внедорожниками, занимает четвёртое место с 5,8%. Однако Toyota и Ford, несмотря на свою массовость, также входят в топ-10, что говорит о том, что надежность и практичность остаются важными факторами даже для самых состоятельных покупателей.​

Примечательно, что Rivian, относительно новый игрок на рынке электромобилей, уже занимает 10-е место с долей 3,4% среди ультрабогатых. Это подчеркивает растущий интерес к новым и инновационным брендам в сегменте электромобилей.​

В целом, предпочтения ультрабогатых американцев в выборе автомобилей демонстрируют баланс между стремлением к инновациям и приверженностью проверенным брендам. Это отражает более широкую тенденцию на рынке, где технологии и устойчивость становятся столь же важными, как и престиж и комфорт.

Уточнения

Гара́ж (фр garage, от морск. gare — «пристань, причал») — помещение для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

