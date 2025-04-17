ТОП-5 бессмертных двигателей СССР — от трактора до истребителя

В Советском Союзе двигатель был не просто техникой — это была душа машины.
Эти моторы гремели на полях, ревели на фронте, гудели в небе и выживали в условиях, где даже человек сдавался. Многие из них работают до сих пор, а их легендарная надёжность стала почти мифом.
Вот пять настоящих титанов советской инженерии, которые не ломались, а только уставали.
1. ЗМЗ-21 (ГАЗ-21 "Волга")
Мощность: 75 л. с. Объём: 2.5 л. Год рождения: 1956.
Где использовался: "Волги", грузовички, "тюнингованные" УАЗы
Этот двигатель можно было чинить топором и молотком, а заводился он даже после ночи в мороз минус 35.
2. Д-240 — легенда трактора "Беларус"
Мощность: 80 л. с. Объём: 4.75 л.
Где использовался: МТЗ-80, МТЗ-82 и их сотни модификаций.
Работал на солярке, керосине, на злости и кофе — как заведёшь. Снимали головку — а он ехал дальше.
3. АЛ-21Ф — реактивная мощь
Тяга: до 11 000 кгс. Где использовался: Су-17, Су-24, МиГ-23.
Один из самых надёжных турбореактивных двигателей. Летал в жару, холод, пыль и песок. И делал это громко.
4. М-72 — мотоцикл как танк
Мощность: 22 л. с. Где использовался: "Урал", "Днепр", военные мотоциклы с коляской.
Клон BMW R71, но с советской суровостью. Если не заводился — значит, просто обиделся. Но когда ехал — проезжал всё.
5. ЯМЗ-238 — сердце грузовиков и танков
Мощность: 240 л. с. Объём: 14.86 л.
Где использовался: КРАЗы, Уралы, танки, БТРы, грейдеры. Этот V8 дизель был бессмертен. Говорили: "Если Землю накроет апокалипсис, останутся тараканы и ЯМЗ-238".
Эти моторы не просто работали — они служили. Они не капризничали, не требовали диагностики, а прощали плохое топливо и кривые руки. У каждого в СССР был знакомый тракторист, водитель или техник, который скажет: "Мотор живой, масло жрёт, но тянет — как бык!".
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.