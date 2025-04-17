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ТОП-5 бессмертных двигателей СССР — от трактора до истребителя

2:46
Авто

В Советском Союзе двигатель был не просто техникой — это была душа машины.

Дизель
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Дизель

Эти моторы гремели на полях, ревели на фронте, гудели в небе и выживали в условиях, где даже человек сдавался. Многие из них работают до сих пор, а их легендарная надёжность стала почти мифом.

Вот пять настоящих титанов советской инженерии, которые не ломались, а только уставали.

1. ЗМЗ-21 (ГАЗ-21 "Волга")

Мощность: 75 л. с. Объём: 2.5 л. Год рождения: 1956.

Где использовался: "Волги", грузовички, "тюнингованные" УАЗы

Этот двигатель можно было чинить топором и молотком, а заводился он даже после ночи в мороз минус 35.

2. Д-240 — легенда трактора "Беларус"

Мощность: 80 л. с. Объём: 4.75 л.

Где использовался: МТЗ-80, МТЗ-82 и их сотни модификаций.

Работал на солярке, керосине, на злости и кофе — как заведёшь. Снимали головку — а он ехал дальше.

3. АЛ-21Ф — реактивная мощь

Тяга: до 11 000 кгс. Где использовался: Су-17, Су-24, МиГ-23.

Один из самых надёжных турбореактивных двигателей. Летал в жару, холод, пыль и песок. И делал это громко.

4. М-72 — мотоцикл как танк

Мощность: 22 л. с. Где использовался: "Урал", "Днепр", военные мотоциклы с коляской.

Клон BMW R71, но с советской суровостью. Если не заводился — значит, просто обиделся. Но когда ехал — проезжал всё.

5. ЯМЗ-238 — сердце грузовиков и танков

Мощность: 240 л. с. Объём: 14.86 л.

Где использовался: КРАЗы, Уралы, танки, БТРы, грейдеры. Этот V8 дизель был бессмертен. Говорили: "Если Землю накроет апокалипсис, останутся тараканы и ЯМЗ-238".

Эти моторы не просто работали — они служили. Они не капризничали, не требовали диагностики, а прощали плохое топливо и кривые руки. У каждого в СССР был знакомый тракторист, водитель или техник, который скажет: "Мотор живой, масло жрёт, но тянет — как бык!".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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