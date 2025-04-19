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Цены на бензин поползли вниз, но поползли ли вниз риски испортить двигатель

1:50
Авто

Впервые за четыре года мировые цены на нефть упали до минимальных значений — марка Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель. Это повлекло за собой снижение цен на топливо и в России. Казалось бы, повод для радости, особенно на фоне длинных выходных. Но есть нюанс: не всё, что происходит на АЗС, радует водителей.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

В чём причина падения

Сразу несколько факторов повлияли на обвал нефтяных котировок:

  • замедление темпов мировой экономики,

  • торговое противостояние США и Китая,

  • нестабильность на Ближнем Востоке.

На фоне этих событий стоимость нефти снизилась примерно на 15 долларов с начала апреля, и это сразу отразилось на ценниках российских АЗС.

Пасха принесла не только куличи, но и скидки

Снижение совпало с праздничными днями, что дало автолюбителям ощущение "экономического облегчения". В отдельных регионах страны цены на литр бензина упали на 30-50 копеек. На оптовом рынке тренд тоже сохраняется — операторы стараются не отставать.

Но радоваться рано.

Всё портит криминал на заправках

Как отмечают наблюдатели, на фоне позитивной динамики обострилась другая проблема — нелегальные схемы на АЗС. От подмены топлива до использования несертифицированных систем учёта — всё это влияет не только на качество топлива, но и на кошелёк водителя. Преступные махинации снижают доверие к заправкам и искажают сам рынок.

Снижение цен — хорошо, но для водителя важно не только сколько стоит литр, но и что именно попадает в бак. Пока на рынке сохраняется теневая составляющая, реального облегчения ждать не стоит.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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