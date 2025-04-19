Автомобиль, который ел дрова и ехал дальше всех: бюджетный хит из прошлого

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Когда топливо дорожает, водители ищут альтернативы. Одной из таких идей стал сжиженный газ — решение, которое много раз всплывало за последние сто лет, но так и не стало повседневной нормой, несмотря на явные преимущества.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ретро-автомобиль

Газовые моторы: забытые герои кризисов

Сжиженный нефтяной газ (LPG), смесь пропана и бутана, начали использовать в автомобилях ещё в XX веке. Газ был побочным продуктом переработки нефти и легко подавался в двигатель через насос. Двухтопливные машины могли работать как на бензине, так и на газе. При этом выбросы были ниже, а обслуживание — дешевле.

Установка газобаллонного оборудования позволяла размещать баллон либо в багажнике, либо в нише для запаски. Экономичность и экологичность делали такие автомобили особенно популярными во времена топливных кризисов.

Возвращение газового интереса

После Первой мировой войны газовые установки стали особенно актуальными. В 1930-х годах из-за экономического спада распространились древесные газогенераторы. В СССР и Германии начали массово использовать транспорт, работающий на газе, в том числе в труднодоступных регионах. Но уже после Второй мировой волна интереса пошла на спад.

Ситуация изменилась в 1970-х: нефтяной кризис снова напомнил о преимуществах газа. В СССР проводили испытания грузовиков на сжатом газе, в Венгрии — экспериментировали с "Ладами", оснащёнными ГБО. Водители отмечали меньший износ двигателя и на 95% меньше токсичных выбросов в выхлопе.

Почему газ так и не стал "новой нормой"

Причины разнообразны: от административных ограничений и безопасности до отсутствия инфраструктуры. Несмотря на интерес, массового перехода так и не произошло. Даже в 1990-х в Венгрии газ рассматривался как временное решение — дёшево, эффективно, но сдержанно.

Сегодня LPG снова актуален. Его преимущества остались прежними: экономия, доступность и экологичность. Но и барьеры не исчезли — инфраструктура всё ещё не идеальна, а интерес носит скорее эпизодический характер.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

