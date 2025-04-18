Контрпродуктивная реформа: эксперты предупреждают об опасности изменений в скорости для большегрузов

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В Шотландии разгорелся спор вокруг предложений изменить скоростной режим для большегрузных автомобилей. В рамках Национального обзора управления скоростью, правительство предложило увеличить лимит скорости для грузовиков весом свыше 7,5 тонн с 40 до 50 миль в час на однополосных дорогах, а также понизить общенациональное ограничение скорости на таких трассах с 60 до 50 миль в час.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очередь грузовиков

Однако организация IAM RoadSmart, занимающаяся дорожной безопасностью, предупреждает, что подобные меры могут быть контрпродуктивными и привести к росту количества рискованных обгонов. По словам Стюарта Маки, представителя IAM RoadSmart в Шотландии, такие манёвры стали причиной 70 смертей с 2015 по 2020 год.

Организация настаивает на целевом подходе, предлагая снижать ограничения только там, где данные подтверждают необходимость, включая участки с повышенной аварийностью.

Власти Шотландии утверждают, что изменения помогут снизить количество аварий и повысить стабильность времени в пути. Министр транспорта Фиона Хислоп подчеркнула, что безопасность остаётся главным приоритетом.

Тем временем шотландские консерваторы запустили кампанию "Скажите нет 50!", утверждая, что вместо штрафов для водителей нужно улучшать дороги, а не снижать скорости. Консультации вызвали широкий общественный отклик, и власти благодарят всех, кто участвует в обсуждении.