Автобус ПАЗ на все случаи жизни: свадьбы, сёла, школа

Где бы ни случались важные события — в деревне, в городе или на трассе посреди леса — обязательно рядом оказывался ПАЗик.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ПАЗ-672

Этот автобус стал настоящим символом повседневной жизни в СССР и постсоветском пространстве. Надёжен, прост и вездесущ — ПАЗ обслуживал всё: от школьных маршрутов до свадебных кортежей.

Деревенская рабочая лошадка

В сельской местности ПАЗ был буквально незаменим. Он возил людей на рынок, в больницу, в райцентр. Его высокая проходимость и простота в ремонте делали его любимцем водителей и пассажиров. Да и где ещё автобус мог одновременно быть и транспортом, и складом, и сценой на колхозном празднике?

Школьный автобус на все времена

Жёлтый ПАЗ с табличкой "Дети" — классика, которая осталась в памяти каждого. В этих автобусах школьники ехали в соседние деревни на олимпиады, в музеи и на экскурсии. Часто именно ПАЗ становился первым транспортом, на котором ребёнок выезжал за пределы своего села.

Свадьбы и торжества

Не было праздника без ПАЗа. Украшенный лентами и воздушными шарами, он вёз молодых и гостей к ЗАГСу, а потом — на веселье в дом культуры. Да, это был не лимузин, но душевность перевешивала любой глянец.

Надёжный партнёр в экстремальных условиях

ПАЗ легко справлялся с задачами даже в условиях бездорожья. Зимой, весной по грязи или осенью по скользкой листве — он ехал, куда другие не решались. В армии и на стройках, в экспедициях и в лесничествах — этот автобус был везде.

Автобус ПАЗ — это не просто транспорт, а настоящий универсальный солдат на колёсах. Он был частью жизни миллионов людей, помогал решать бытовые задачи, создавать воспоминания и дарил ощущение стабильности. Его не заменят ни маршрутка, ни модный автобус — потому что ПАЗик был своим, родным и понятным.