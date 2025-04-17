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Мотоциклы СССР. Урал с коляской — как джип, только советский и без крыши

1:27
Авто

Урал с коляской — это не просто транспорт. Это стиль, эпоха и вызов природе.

Урал
Фото: commons.wikimedia.org by John Robert McPherson, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Урал

Пока на западе катались на "Харлеях", наш ответ был прост и суров: двухцилиндровый "Урал", который ехал в любую погоду и по любой дороге — или без неё.

Почему "Урал" стал легендой?

  • Коляска — как мини-грузовик: туда вмещалась жена, тёща, собака и мешок картошки.
  • Привод на колесо коляски (на некоторых моделях!) — это тебе не шутки, а почти полный привод.
  • Ремонтопригодность: заклинило? Почини молотком и гвоздём.
  • Звук: басовитый рык слышен за километр — как рок-концерт в лесу.

Кто ездил на "Урале"?

  • Дядька с севера, у которого зима 8 месяцев
  • Сельский участковый
  • Рыбак, охотник, романтик
  • Иногда — целая семья, с ведром молока, курицей и палаткой.

"Урал" против природы

Проезжал по раскисшей глине, по снегу и через реку (иногда — "внутри" реки). Если застрял — вытолкали втроём, залили бензин из бутылки, и поехали дальше. Отказал аккумулятор? Завели с толкача, как настоящие.

Почему его любили

Потому что он никогда не сдавался. Потому что это был советский джип, только на двух колёсах плюс коляска. Потому что на нём можно было доехать до леса, покопать картошку и вернуться домой героем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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