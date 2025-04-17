Мотоциклы СССР. Урал с коляской — как джип, только советский и без крыши

Урал с коляской — это не просто транспорт. Это стиль, эпоха и вызов природе.
Пока на западе катались на "Харлеях", наш ответ был прост и суров: двухцилиндровый "Урал", который ехал в любую погоду и по любой дороге — или без неё.
Почему "Урал" стал легендой?
Кто ездил на "Урале"?
"Урал" против природы
Проезжал по раскисшей глине, по снегу и через реку (иногда — "внутри" реки). Если застрял — вытолкали втроём, залили бензин из бутылки, и поехали дальше. Отказал аккумулятор? Завели с толкача, как настоящие.
Почему его любили
Потому что он никогда не сдавался. Потому что это был советский джип, только на двух колёсах плюс коляска. Потому что на нём можно было доехать до леса, покопать картошку и вернуться домой героем.
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