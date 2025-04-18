Забытые, как страшный сон: штрафы, которые хотят воскресить вопреки здравому смыслу

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Идея вернуть штраф за превышение средней скорости снова всплыла в марте — депутаты ЯНАО и Вологодской области предложили протестировать наказание, отменённое ещё в 2021 году. Поддержка Минтранса есть, но правительство отказало: в ПДД до сих пор нет чёткого определения средней скорости.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Тем не менее, разговоры о возвращении этого штрафа ведутся ежегодно. МВД и Госдума стабильно выступают против, но регионы продолжают настаивать, называя инициативу способом снизить аварийность. И пока нет единого понимания, как технически фиксировать такое нарушение, споры будут продолжаться.

"Местом нарушения должен считаться весь контрольный участок, а временем — период от въезда до выезда, иначе невозможно точно определить, где было превышение", — объясняет специалист по камерам Григорий Шухман.

Он отмечает, что участок фиксации должен быть однородным по ограничениям и находиться в пределах одного судебного округа — иначе начнутся споры, кто именно должен разбирать дело.

Лекарственное опьянение: закон в подвешенном состоянии

Много лет водителей могли лишить прав за приём обычных лекарств вроде фенозепама или габапентина — даже если их действие не было доказано. В 2022 году Конституционный суд признал: в КоАП нет чёткого основания для наказания в таких случаях. Законопроект об изменении готов, но рассмотрение снова отложили — на весну 2025 года.

Техосмотр и порог скорости: возвращение обсуждается

С 2013 года водителям разрешено превышать скорость до 20 км/ч без штрафа. Но эту норму периодически хотят отменить. Например, предлагалось штрафовать даже за 1 км/ч, но идея не получила поддержки.

А техосмотр, отменённый для большинства в 2021 году, снова обсуждают. РСА считает, что его отсутствие ухудшило ситуацию на дорогах. Если предложение примут, с 2026 года процедура может вернуться для всех владельцев легковушек.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

