Чистили стекло, а стало хуже? Проблема не в химии

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Автомойка, дорогая автохимия, натёртые до блеска окна — и уже через пару дней на лобовом снова мутные разводы? Это не ваша ошибка. И даже не плохая "незамерзайка". Просто вы не знаете одну деталь, о которой на мойках предпочитают молчать — ведь вам выгоднее приехать снова.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Откуда берутся пятна

Главный виновник — минеральные отложения. Жёсткая вода, реагенты, остатки дешёвой незамерзайки — всё это оседает в микропорах стекла. Со временем формируется тонкая пленка, которую не берёт обычный шампунь.

Как избавиться от налёта

Для свежих разводов:

Смешайте уксус и воду (1:1), нанесите на стекло, оставьте на 5-7 минут. Протрите микрофиброй. Уксус разрушит налёт, а ткань соберёт остатки без разводов. После зимы и дешёвой "незамерзайки":

Берите средство для духовок — его щелочная формула справляется с липкой плёнкой от глицерина и спирта. Губка, тёплая вода, микрофибра — и стекло снова прозрачное. Если виноваты дворники:

Микроцарапины от старых резинок преломляют свет — отсюда "пятна". Протирайте резинки спиртом раз в неделю. Если стекло уже пострадало — паста ГОИ и войлочный круг на дрели. Но помните: полировка истончает стекло, это крайняя мера.

Профилактика важнее всего

После мойки всегда вытирайте стекло насухо — даже если оно кажется идеально чистым. Высыхающие капли оставляют соли и минералы, которые потом становятся "пятнами".

И тогда не придётся возвращаться на автомойку каждые три дня. Вы сами справитесь с проблемой — быстрее, дешевле и надёжнее.

Уточнения

Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.



