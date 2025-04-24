Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой трюк с солью, который превращает безвкусные помидоры в деликатес
Из глубины веков: находка, которая встряхнула представления о прошлом млекопитающих
Простой способ спасти растения от тли с помощью того, что всегда под рукой
Шерсть дыбом, когти в дело: как кошки предсказывают погоду точнее прогноза
Стильные идеи для украшения сада, которые легко повторить
Столовая СССР. Типовой обед советского рабочего: борщ, котлета, компот
Отдохни красиво и по дешёвке: раскрыты бюджетные направления на майские праздники
Озябшие ноги могут указывать на варикоз: новое исследование выявило ранее недооценённый симптом
Рыба, которую не надо чистить: в чём секрет популярности корюшки

Гудок в пробке — привычка или нарушение? Неожиданные последствия для водителя

2:26
Авто

Каждый водитель хотя бы раз с трудом сдерживал себя, стоя в бесконечной пробке. Рука тянется к клаксону — вроде бы безобидный способ показать раздражение или «разбудить» впереди стоящего. Но знаете ли вы, что всего один сигнал может запустить цепную реакцию с неожиданными и неприятными последствиями?

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Клаксон не решает — клаксон провоцирует

Чаще всего гудок в пробке не достигает своей цели. Машина впереди, как стояла, так и стоит — просто потому, что физически не может ехать. А вот раздражение от звука быстро распространяется по всему потоку.

Стресс, вызванный громким сигналом, мгновенно отражается на состоянии водителей: учащается пульс, вспотевают ладони, снижается внимание. Именно в этот момент даже опытный водитель может допустить опасную ошибку — резко затормозить, не проверить зеркала или не заметить пешехода.

Агрессия — это заразно

Звуковой сигнал часто становится спусковым крючком. Один гудок, и напряжённая атмосфера внутри затора превращается в настоящую пороховую бочку. Водители начинают ругаться, кричать друг на друга через открытые окна, угрожать, а иногда — выходить из машин для выяснения отношений. И всё это — из-за одного нажатия на клаксон.

Шум — ваш невидимый враг

Постоянный гудёж — это не просто раздражающий фон. Это реальный фактор риска для здоровья. Давление скачет, нервы расшатываются, а у пассажиров — особенно у детей — усиливается тревожность. Они начинают капризничать, отвлекая водителя от дороги. В результате — снижается концентрация и растёт вероятность аварий.

Вы не знаете, кто испугался

Звук в плотном потоке отражается от машин и стен, теряя направление. Пешеход или велосипедист может испугаться и резко изменить маршрут. И вполне вероятно — оказаться прямо под колёсами.

Что делать вместо сигнала

В пробке сигнал — не помощник.

Лучше:

  • выключить двигатель;

  • включить любимую музыку или аудиокнигу;

  • сделать пару дыхательных упражнений;

  • просто перевести внимание на что-то спокойное.

Тишина в салоне — это не слабость, а ваша защита. И от стресса, и от штрафов, и от конфликтов.

Уточнения

Клаксо́н (также допустимое ударение — кла́ксон) — устройство для подачи транспортными средствами звуковых сигналов, а также сам такой сигнал. Термин получил распространение по названию фирмы-производителя — «Klaxon Signals Ltd», выпускавшей их с 1908 года.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте
Туризм
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Сводка с фронта: ВСУ любой ценой будут держаться у границы до 9 мая, США бросают Европу Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Последние материалы
Простой трюк с солью, который превращает безвкусные помидоры в деликатес
Из глубины веков: находка, которая встряхнула представления о прошлом млекопитающих
Простой способ спасти растения от тли с помощью того, что всегда под рукой
Шерсть дыбом, когти в дело: как кошки предсказывают погоду точнее прогноза
Стильные идеи для украшения сада, которые легко повторить
Столовая СССР. Типовой обед советского рабочего: борщ, котлета, компот
Отдохни красиво и по дешёвке: раскрыты бюджетные направления на майские праздники
Озябшие ноги могут указывать на варикоз: новое исследование выявило ранее недооценённый симптом
Гудок в пробке — привычка или нарушение? Неожиданные последствия для водителя
Рыба, которую не надо чистить: в чём секрет популярности корюшки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.