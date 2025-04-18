Секрет выживания в ДТП, о котором не пишут в ПДД и не говорят на экзаменах

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Российские автошколы учат стартовать с места и ловко переключать передачи. Но что делать, если на вас мчится машина с встречной полосы — никто толком не объясняет. А ведь именно такие секунды могут стать решающими.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Столкновение не всегда неизбежно

Обычная городская езда, знакомая трасса — и вдруг всё выходит из-под контроля. Машина навстречу, нет времени на раздумья. В таких ситуациях даже опытный водитель может впасть в ступор, а новичок и вовсе не поймёт, что делать. Затормозить? Уйти на обочину? Или попробовать сместиться в сторону?

Что говорит ПДД

Согласно пункту 10.1 Правил дорожного движения, при появлении опасности водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки. Но, к сожалению, на этом советы заканчиваются. Как именно действовать при угрозе лобового удара — уже вопрос личного опыта и здравого смысла.

Что советуют инструкторы по экстремальному вождению

Инструкторы с практикой утверждают: торможения может быть недостаточно. Лучше — попытаться изменить траекторию движения. Если есть возможность — съезжайте на обочину или хотя бы сместитесь так, чтобы удар пришёлся не в лоб, а по касательной. Это может снизить силу удара и сохранить жизни.

Важные секунды

На анализ ситуации водителю нужно около двух секунд. Этого достаточно, чтобы понять, что происходит, и среагировать. Но важно смотреть не только на дорогу, но и на действия другого водителя: куда он смотрит, как держит руль, куда направлены его колёса. Эти признаки могут подсказать, чего ожидать.

Ошибки, которых нужно избегать

Паника. Резкие и хаотичные движения в сторону могут только усугубить ситуацию.

Поспешный съезд на обочину. Обе машины могут одновременно туда направиться, и тогда столкновение всё равно произойдёт.

Выезд на встречную. Это может привести к ещё более трагичным последствиям.

Главное — не терять голову

Не надейтесь на то, что "всё само рассосётся" или что другой водитель успеет увернуться. В критической ситуации спасает только действие. Спокойное, выверенное и быстрое.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

