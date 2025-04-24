Не заметишь, как штраф придёт: камеры, которых не видно в навигаторе

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Пока вы смотрите в телефон или забыли пристегнуться — система уже всё зафиксировала. Современные дорожные камеры давно перестали быть "слепыми" свидетелями превышения скорости. Сегодня они — почти как живые инспекторы, способные определить, держите ли вы в руке телефон или пристегнули ли ремень безопасности.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожная камера

Как это работает

Технологии шагнули далеко вперед: в работу камер встроен искусственный интеллект. Эти системы обучаются на миллионах кадров и с каждым днём становятся точнее. Комплексы, способные фиксировать использование телефона за рулем или не пристегнутый ремень, уже тестируются на российских дорогах. И хотя их пока немного, особенно в регионах, в крупных городах такие "умные" камеры появляются всё чаще.

Не просто камера, а целый комплекс

Визуально такие камеры отличаются: рядом с основной находится чёрный плафон — вспомогательное устройство, которое "просвечивает" салон автомобиля через лобовое стекло. Благодаря этому система работает в любую погоду и время суток. Алгоритмы анализируют кадры и ищут нарушения буквально в доли секунды.

Штрафуют в момент проезда

Зафиксировать нарушение система должна в момент, когда машина проезжает под камерой. То есть у водителя всегда есть шанс избежать санкции — достаточно вовремя пристегнуться или отложить телефон. Главное — распознать саму систему слежения, а это под силу не каждому: в навигаторах такие камеры отображаются как обычные — для контроля скорости.

Что уже штрафуется, а что пока нет

Сейчас "в зоне риска" — водитель и передний пассажир. Система способна отличить, кто пристёгнут, а кто нет. Пассажиры на заднем сиденье пока вне поля зрения — но лишь пока. Усовершенствования уже в разработке.

Что делать водителям

Простое правило: будь всегда пристёгнут и не отвлекайся на телефон. Особенно на загруженных трассах и в городах. Такие камеры не предупреждают — они просто фиксируют и выписывают штраф.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

