Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыба, которую не надо чистить: в чём секрет популярности корюшки
Почему Александр Ревва без гнева принял поцелуй своей жены с Басковым? Это удивит вас!
Идеальное тело, уставшие вены: оземпиковые ноги — новый тревожный сигнал
Недоступная роскошь: ипотека стала недосягаемой мечтой для большинства россиян
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
У него есть всё: Беккер в восторге от 20-летнего теннисиста, о котором говорит весь мир
Весна в Ферле: секрет Сицилии, который оживает только после Пасхи
Топ-10 чипмейкеров: кто заработал больше всех в 2024 году
Самый дорогой виноградник мира: итальянский Бароло обгоняет Бордо

Не заметишь, как штраф придёт: камеры, которых не видно в навигаторе

2:12
Авто

Пока вы смотрите в телефон или забыли пристегнуться — система уже всё зафиксировала. Современные дорожные камеры давно перестали быть "слепыми" свидетелями превышения скорости. Сегодня они — почти как живые инспекторы, способные определить, держите ли вы в руке телефон или пристегнули ли ремень безопасности.

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

Как это работает

Технологии шагнули далеко вперед: в работу камер встроен искусственный интеллект. Эти системы обучаются на миллионах кадров и с каждым днём становятся точнее. Комплексы, способные фиксировать использование телефона за рулем или не пристегнутый ремень, уже тестируются на российских дорогах. И хотя их пока немного, особенно в регионах, в крупных городах такие "умные" камеры появляются всё чаще.

Не просто камера, а целый комплекс

Визуально такие камеры отличаются: рядом с основной находится чёрный плафон — вспомогательное устройство, которое "просвечивает" салон автомобиля через лобовое стекло. Благодаря этому система работает в любую погоду и время суток. Алгоритмы анализируют кадры и ищут нарушения буквально в доли секунды.

Штрафуют в момент проезда

Зафиксировать нарушение система должна в момент, когда машина проезжает под камерой. То есть у водителя всегда есть шанс избежать санкции — достаточно вовремя пристегнуться или отложить телефон. Главное — распознать саму систему слежения, а это под силу не каждому: в навигаторах такие камеры отображаются как обычные — для контроля скорости.

Что уже штрафуется, а что пока нет

Сейчас "в зоне риска" — водитель и передний пассажир. Система способна отличить, кто пристёгнут, а кто нет. Пассажиры на заднем сиденье пока вне поля зрения — но лишь пока. Усовершенствования уже в разработке.

Что делать водителям

Простое правило: будь всегда пристёгнут и не отвлекайся на телефон. Особенно на загруженных трассах и в городах. Такие камеры не предупреждают — они просто фиксируют и выписывают штраф.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Садоводство, цветоводство
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Сводка с фронта: ВСУ любой ценой будут держаться у границы до 9 мая, США бросают Европу Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Последние материалы
Весна в Ферле: секрет Сицилии, который оживает только после Пасхи
Топ-10 чипмейкеров: кто заработал больше всех в 2024 году
Самый дорогой виноградник мира: итальянский Бароло обгоняет Бордо
Учёные приблизились к терапии аутизма через микробиом кишечника: первые результаты уже впечатляют
Советские автобусы и маршрутки: от ЛАЗ до Пазика
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Не заметишь, как штраф придёт: камеры, которых не видно в навигаторе
Перелёт как праздник: как летали в отпуска во времена СССР
Соседи обзавидуются: как вырастить сладкие арбузы прямо на вашем балконе
Здесь пройдёт финал ЧМ-2030: Марокко строит гигантский стадион с крышей-шатром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.