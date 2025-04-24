Обычная ошибка, из-за которой даже трезвый может остаться без прав

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Инспектор останавливает автомобиль, и, несмотря на вашу абсолютную трезвость, прибор показывает алкоголь. Ситуация — неприятная, но, увы, вполне возможная. Причина может крыться не только в технических погрешностях, но и в банальном мошенничестве со стороны сотрудников ГАИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Почему так происходит

Алкотестеры измеряют не наличие алкоголя в крови, а пары спирта в выдыхаемом воздухе. Это тонкий момент: допустимая погрешность прибора составляет до 0,16 мг/л. И если вы не превысили этот порог — формально вы трезвы.

Что делать, если прибор "показал" лишнего

Дождитесь второго замера. По правилам его обязаны провести через 20 минут. Иногда даже простой выдох спустя время возвращает нулевой результат. При повторном положительном тесте сотрудник обязан направить вас на медицинское освидетельствование. Врач не выносит окончательный приговор. Если вы уверены в своей невиновности — пройдите независимую экспертизу. На это у вас есть пять часов после заключения медика.

А если это провокация

Иногда встречаются случаи, когда прибор может быть преднамеренно "настроен" на положительный результат. В таких ситуациях спокойствие, готовность сотрудничать и уверенность в своей правоте — ваши главные козыри. Согласие на медосвидетельствование и отказ от конфликтов часто отбивают охоту у инспектора продолжать давление.

Даже если прибор не на вашей стороне, вы не обязаны соглашаться с его показаниями. Закон предусматривает возможность оспаривания, и именно этой возможностью не стоит пренебрегать. Независимая экспертиза, хоть и требует времени и денег, может спасти ваши права.