Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Секрет долгого хранения сыра: почему пластик — враг вкуса этого благородного продукта
Как защитить огород от весенних заморозков: советы для садоводов
Красивые и подтянутые ноги за 15 минут: это упражнение прокачает на все 100 процентов
Как деревни, о которых вы даже не слышали, стали символом Италии
Секрет гладкой и светлой кожи подмышек, о котором молчат косметологи
Земля открыла путь: тайный мост древности, изменивший историю людей
Планшет, который обошёлся в миллиарды: как Роснано оказалось в центре корпоративного скандала
Один интерьер — разные вкусы: как договориться и не поссориться

Обычная ошибка, из-за которой даже трезвый может остаться без прав

1:51
Авто

Инспектор останавливает автомобиль, и, несмотря на вашу абсолютную трезвость, прибор показывает алкоголь. Ситуация — неприятная, но, увы, вполне возможная. Причина может крыться не только в технических погрешностях, но и в банальном мошенничестве со стороны сотрудников ГАИ.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Почему так происходит

Алкотестеры измеряют не наличие алкоголя в крови, а пары спирта в выдыхаемом воздухе. Это тонкий момент: допустимая погрешность прибора составляет до 0,16 мг/л. И если вы не превысили этот порог — формально вы трезвы.

Что делать, если прибор "показал" лишнего

  1. Дождитесь второго замера. По правилам его обязаны провести через 20 минут. Иногда даже простой выдох спустя время возвращает нулевой результат.

  2. При повторном положительном тесте сотрудник обязан направить вас на медицинское освидетельствование.

  3. Врач не выносит окончательный приговор. Если вы уверены в своей невиновности — пройдите независимую экспертизу. На это у вас есть пять часов после заключения медика.

А если это провокация

Иногда встречаются случаи, когда прибор может быть преднамеренно "настроен" на положительный результат. В таких ситуациях спокойствие, готовность сотрудничать и уверенность в своей правоте — ваши главные козыри. Согласие на медосвидетельствование и отказ от конфликтов часто отбивают охоту у инспектора продолжать давление.

Даже если прибор не на вашей стороне, вы не обязаны соглашаться с его показаниями. Закон предусматривает возможность оспаривания, и именно этой возможностью не стоит пренебрегать. Независимая экспертиза, хоть и требует времени и денег, может спасти ваши права.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени
Мир. Новости мира
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Последние материалы
Как деревни, о которых вы даже не слышали, стали символом Италии
Секрет гладкой и светлой кожи подмышек, о котором молчат косметологи
Планшет, который обошёлся в миллиарды: как Роснано оказалось в центре корпоративного скандала
Земля открыла путь: тайный мост древности, изменивший историю людей
Один интерьер — разные вкусы: как договориться и не поссориться
Лера Кудрявцева назвала Лазарева скуфом и выбрала себе нового молодого краша
Под сенью тысячелетнего платана скрывается могильная тишина
Эти 10 продуктов спасут ваш желудок: диета для чувствительного пищеварения
Необычные способы отпугивания кротов с помощью обычных продуктов
Уехал с места ДТП и не знал об этом: что может спасти от лишения прав
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.