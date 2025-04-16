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До десяти этих автобрендов могут уйти из России

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Авто

Низкий уровень продаж и уменьшение рентабельности салонов могут послужить причинами того, что до десяти китайских автобрендов могут уйти с российского рынка.

Дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дверь автомобиля

"Количество китайских марок в хлынувшем на рынок потоке оказалось выше его возможностей", — цитирует сообщение ассоциации "Российские автомобильные дилеры" KP. RU.

Некоторые бренды КНР уйдут из-за затоваривания складов, высоких ставок кредитования и низкой активности потребителей.

Скорее всего покинут рынок РФ те марки, которые за квартал не продают больше 60 автомобилей. Например, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Уточнения

Ди́лер (англ. dealer «торговец») на рынке ценных бумаг — профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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