ТОП-5 советских мотоциклов, которые выдержат любые условия

Советские мотоциклы — это машины, которые не боялись ни грязи, ни морозов, ни бездорожья.
Они могли ехать, даже когда казалось, что ехать уже нечем. Вот ТОП-5 советских мотоциклов, которые выдержат всё.
1. Урал М-67 — трактор на двух колёсах (и с коляской)
Выдержит: грязь, мороз, три человека и мешок картошки.
Факт: если заглох — можно дотащить лошадью. И он заведётся!
2. Днепр МТ-10 — как Урал, но с характером
Выдержит: бездорожье, воду по ось и грязь до ушей.
Факт: с него начинали в автошколах для армейских категорий.
3. Минск ММВЗ-3.112 — лёгкий, но упрямый
Выдержит: любую деревенскую дорогу и падения по 10 раз в день.
Факт: на "Минске" объезжали Беларусь, Россию и даже Монголию.
4. ИЖ Планета-5 — рабочая лошадка с характером
Выдержит: трассу, просёлок и гаражную сборку "на коленке".
Факт: в некоторых регионах до сих пор возят сено и детей в школу.
5. Восход-3М — лёгкий эндуро по-своему
Выдержит: тряску, резкие старты и даже неаккуратных водителей.
Факт: был настолько прост, что его учились ремонтировать в ПТУ.
Эти мотоциклы были не про комфорт. Они были про выживание. Если он ехал — значит, ты сделал всё правильно. А если не ехал — просто пни, и снова заведётся.
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