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ТОП-5 советских мотоциклов, которые выдержат любые условия

2:27
Авто

Советские мотоциклы — это машины, которые не боялись ни грязи, ни морозов, ни бездорожья.

Voskhod 03
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Voskhod 03

Они могли ехать, даже когда казалось, что ехать уже нечем. Вот ТОП-5 советских мотоциклов, которые выдержат всё.

1. Урал М-67 — трактор на двух колёсах (и с коляской)

Выдержит: грязь, мороз, три человека и мешок картошки.

  • Схож с BMW R71 (немецкий прародитель)
  • Мощный оппозитный двигатель, надёжный кардан
  • Ездил по лесам, полям и военным полигонам.

Факт: если заглох — можно дотащить лошадью. И он заведётся!

2. Днепр МТ-10 — как Урал, но с характером

Выдержит: бездорожье, воду по ось и грязь до ушей.

  • Почти танк на трёх колёсах
  • Был популярен у военных и охотников
  • Отличался чуть более мягким ходом и "толстым" звуком

Факт: с него начинали в автошколах для армейских категорий.

3. Минск ММВЗ-3.112 — лёгкий, но упрямый

Выдержит: любую деревенскую дорогу и падения по 10 раз в день.

  • Прост в ремонте: любую поломку можно было устранить отверткой
  • Малый вес, надёжный двухтактный мотор
  • Любимец сельской молодёжи и начинающих гонщиков

Факт: на "Минске" объезжали Беларусь, Россию и даже Монголию.

4. ИЖ Планета-5 — рабочая лошадка с характером

Выдержит: трассу, просёлок и гаражную сборку "на коленке".

  • Популярен у сельских почтальонов, участковых, рыбаков
  • Простая конструкция, мощный мотор, минимализм
  • Хорошо шёл с коляской

Факт: в некоторых регионах до сих пор возят сено и детей в школу.

5. Восход-3М — лёгкий эндуро по-своему

Выдержит: тряску, резкие старты и даже неаккуратных водителей.

  • Маленький, но живучий — как внук Урала и сына Минска
  • Катались подростки, дачники и даже мото-курьеры
  • Часто разбирался и собирался прямо у подъезда

Факт: был настолько прост, что его учились ремонтировать в ПТУ.

Эти мотоциклы были не про комфорт. Они были про выживание. Если он ехал — значит, ты сделал всё правильно. А если не ехал — просто пни, и снова заведётся.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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