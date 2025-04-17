Гаражный культ: зачем хранили поршни, которых не было в машине

Классика советского гаражного фольклора: поршни, подшипники, гайки от неизвестно чего — и всё это бережно хранилось десятилетиями.
А зачем хранили детали, которые взялись невесть откуда?
"А вдруг пригодится" — закон №1
В гараже советского мужчины логика работала иначе.
Если поршень целый — выкинуть нельзя. Даже если:
Ты выкинешь — завтра он понадобится. Закон гаража.
Универсальный донор
Поршни (и не только) использовали:
Символ "я в теме"
Гараж был храмом инженерной независимости. Запчасти на полках = уважение.
Деталь с историей
Каждая запчасть — с прошлым:
Хранить — значит помнить.
Обменный фонд
В гараже можно было найти всё — и поделиться, и поменять. Это был банк доверия на железной основе.
Советский гараж — это не про логику. Это про честь, выручку и немного магии. Даже если поршень никуда не влезает — он обязательно кому-нибудь пригодится.
Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?