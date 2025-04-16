Электромобиль, который может удивить: стоит ли Volvo EX30 своих денег

Volvo EX30 — это компактный электрокроссовер, который стремительно завоёвывает европейский рынок. С длиной чуть более 4,2 метра он сравним с Škoda Kamiq, но благодаря угловатой задней части и скромному остеклению в задней половине кузова выглядит более массивным.
Однако внутри пространство ограничено: задние сиденья подходят для пассажиров ростом до 190 см, а багажник вмещает 318 литров, включая 6 литров под полом и 7 литров под капотом.
Интерьер выполнен в минималистичном стиле с использованием переработанных материалов. Отсутствие традиционных кнопок и приборной панели может быть непривычным, а управление окнами осуществляется через два переключателя на центральной консоли.
Volvo EX30 предлагает три варианта силовой установки: базовый заднеприводный с аккумулятором 51 кВт·ч, расширенный заднеприводный с батареей 69 кВт·ч и полноприводный Twin Motor мощностью 428 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч за 3,6 секунды.
Цены начинаются от 869 000 чешских крон (примерно 35 000 евро), что делает EX30 одним из самых доступных электромобилей в своём классе.
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