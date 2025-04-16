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Электромобиль, который может удивить: стоит ли Volvo EX30 своих денег

1:29
Авто

Volvo EX30 — это компактный электрокроссовер, который стремительно завоёвывает европейский рынок. С длиной чуть более 4,2 метра он сравним с Škoda Kamiq, но благодаря угловатой задней части и скромному остеклению в задней половине кузова выглядит более массивным.

Вольво EX30
Фото: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вольво EX30

Однако внутри пространство ограничено: задние сиденья подходят для пассажиров ростом до 190 см, а багажник вмещает 318 литров, включая 6 литров под полом и 7 литров под капотом.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле с использованием переработанных материалов. Отсутствие традиционных кнопок и приборной панели может быть непривычным, а управление окнами осуществляется через два переключателя на центральной консоли.

Volvo EX30 предлагает три варианта силовой установки: базовый заднеприводный с аккумулятором 51 кВт·ч, расширенный заднеприводный с батареей 69 кВт·ч и полноприводный Twin Motor мощностью 428 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Цены начинаются от 869 000 чешских крон (примерно 35 000 евро), что делает EX30 одним из самых доступных электромобилей в своём классе.

Уточнения

Volvo (Volvokoncernen, Volvo Group) — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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