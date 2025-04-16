Из чего собирали моторы в гаражах СССР

На тряпке, в масляном свете лампы, под звуки "Маяка"
Рядом — друг, сын, сосед, и в обязательном порядке — чай на кирпиче или бутылка "Столичной"
Книга по устройству "Жигулей" всегда под рукой, даже если читали только картинки
Инструменты
Ключи, "рожки" всех размеров
Молоток (важнейший инструмент)
Приспособления, которые "дед делал ещё на войне"
Собрать двигатель в гараже — это как сварить борщ на костре: немного из того, что есть, немного из того, чего нет, и всё на глаз. Он не всегда ехал. Он не всегда заводился. Но если поехал — это был триумф.