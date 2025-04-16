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ТОП-5 самых стильных легковых автомобилей СССР

2:48
Авто

В Советском Союзе стиль — это не про спорткары, а про харизму, формы и уважение на дороге. Некоторые машины до сих пор вызывают восторг у коллекционеров и тех, кто в детстве гладил их глазами во дворе.

Москвич
Фото: commons.wikimedia.org by Ludek 21:37, 21 July 2006 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Москвич

Вот ТОП-5 самых стильных легковых автомобилей СССР — по дизайну, харизме и духу времени.

1. ГАЗ-21 "Волга"

Годы выпуска: 1956-1970.

Почему в топе:

  • Икона советского дизайна. Хром, зубастая решётка, оленёнок на капоте.
  • Символ успеха и статусного шика — не машина, а мечта.
  • Особенно эффектны — ранние выпуски с "акульей" решёткой.

Стиль: американская мечта на советский лад.

2. ЗИЛ-111

Годы выпуска: 1958-1967.

Почему в топе:

  • Лимузин для партийной верхушки. Роскошь уровня Cadillac.
  • Внутри — кожа, дерево, телефон, а снаружи — имперский шик.
  • Выпускался штучно, сегодня — музейный экспонат.

Стиль: кремлёвский борт №1 — без права на скромность.

3. ВАЗ-2103

Годы выпуска: 1972-1984.

Почему в топе:

  • Самый нарядный из классических "Жигулей"
  • Двойные фары, хром в нужных местах, строгие линии — элегантность в простоте
  • Для городского интеллигента — был верхом уместного шика.

Стиль: минимализм с итальянским акцентом (лицензия Fiat 124 Special).

4. Москвич-408/412 (в поздних кузовах)

Годы: с 1964.

Почему в топе:

  • Особенно 412ИЭ — с модной приборкой, новой решёткой и узнаваемым профилем.
  • Машина, которую в Польше и на Кубе называли "советский седан мечты".
  • На фоне серых улиц — всегда выделялся.

Стиль: честный урбан-дизайн с намёком на динамику.

5. ЗАЗ-966 (ушастый "Запорожец")

Годы выпуска: 1966-1972.

Почему в топе:

  • Да, он странный. Но именно в этом — его стиль и обаяние.
  • Плавные формы, воздухозаборники по бокам, мотор сзади — как Porsche, только веселее.
  • До сих пор вызывает улыбку и ностальгию.

Стиль: стиляга с характером — для тех, кто не гнался за мнением соседей.

Да, сегодня они может и не самые стильные, но во времена СССР они были настоящими бруталами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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