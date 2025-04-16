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Восход, Чезета, Урал: какой мотоцикл в СССР был круче на районе

1:53
Авто

Этот вопрос возникает прямо со двора, пахнущий бензином, кожаными перчатками и звоном мопеда в подвале.

Cezeta
Фото: commons.wikimedia.org by Stiopa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cezeta

Наши мотоциклы — "Восход", "Чезета", "Урал": какой был круче?

Тут всё зависело не только от "лошадей", но и от того, как на тебя смотрели пацаны у гаражей. Давай разберёмся.

"Восход" — ракета для пацана

Почему был круче: это был мотоцикл для молодёжи — лёгкий, быстрый (по меркам района), резвый. На "Восходе" можно было сделать "газ в пол" и встать на козла — а значит, респект. Легендарный "Восход-3М" — надёжнее, злее, с автоматическим сцеплением.

Плюсы:

  • Быстрый старт
  • Лёгкий вес
  • Доступен для простого пацана

Минусы:

  • Иногда ломался, но ремонтировали на коленке.

2. "Чезета" (ČZ) — стиль и зарубежный лоск

Почему был круче: чешская техника — это уже почти иномарка. Надёжный, мягкий ход, плавный звук — и редкость. На районе "Чезета" был как магнит для уважения: "О, это не совок, это чех!".

Плюсы:

  • Очень надёжный
  • Приятный "бархатный" звук
  • Мягкая амортизация

Минусы:

  • Найти детали было сложно
  • Не у каждого хватало связи или денег

"Урал" — тяжеловоз и легенда

Почему был круче:

С коляской — как танк. Это уже не про понты, а про мощь. Таскал дрова, жену, друга и мешок картошки. Мог ехать по любой грязи.

Плюсы:

  • Мощь, надёжность
  • Можно было возить всех и всё
  • Мужик на Урале — это почти батя района

Минусы:

  • Тяжёлый
  • Расход — как у "Жигулей"
  • Если заглох — катить вдвоём

Кто же круче?

Для понтов и уличных заездов — Восход. Для статуса и "ну ничего себе, чешская техника!" — Чезета. Для силы и хозяйства — Урал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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