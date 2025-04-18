Теперь не отвертишься: лекарства с запретом за рулём будут помечать знаком

Выпил — и лишился прав. Не потому что алкоголь, а потому что таблетка. Даже без рецепта и с чистой совестью можно нарваться на суровое наказание, если в организме найдут следы запрещённых веществ. И неважно, сколько их — сам факт наличия уже считается нарушением.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Как сообщает издание "За рулём", в Госдуме решили навести порядок: лекарства, после которых запрещено садиться за руль, хотят обозначать специальным знаком прямо на упаковке.

Что происходит сейчас

Рекомендательный список препаратов уже существует, но:

он не обязателен к исполнению,

его редко читают,

и он не решает проблему в момент покупки — водитель сам должен догадываться, можно ли ему за руль.

Что предлагают

Парламентарии хотят:

сделать перечень обязательным к применению,

и ввести пиктограмму на упаковке лекарства, предупреждающую о запрете управления автомобилем.

По словам главы комитета по соцполитике Ярослава Нилова, знаком может стать "кирпич" — простой и узнаваемый для любого водителя.

Почему это важно

Сегодня, если у водителя при медосвидетельствовании находят следы психоактивных веществ, это автоматически приравнивается к езде под наркотиками — и грозит лишением прав, даже если человек принимал разрешённое лекарство по назначению врача.

Когда ждать изменений

Законопроект уже готов, и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы. Цель — избавить водителей от риска попасть под санкции за приём, казалось бы, безобидных препаратов.

Скоро таблетки станут с "дорожным знаком". И это поможет всем — и водителям, и инспекторам.

Уточнения

Лека́рственное средство — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.



