Колёса наружу: мифы и правда о парковке, о которой не учат в автошколе

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Вы замечали: некоторые машины на стоянке стоят с "выкрученными" колёсами. Зачем? Это ошибка или хитрый трюк? Многие считают, что таким образом можно защитить авто или даже помешать эвакуатору. Но всё не так однозначно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Миф №1: эвакуатор не справится

Некоторые автолюбители уверены, что вывернутые колёса не позволят увезти авто. Но современные манипуляторы берут машину за все четыре колеса — и "обмануть" технику не получится. Максимум — это создаст мелкие неудобства оператору, но не остановит процесс.

Миф №2: так меньше шансов получить вмятину

Часто в узких парковочных пространствах водители выворачивают колёса в надежде, что при лёгком столкновении удар придётся в шину, а не в бампер или дверь. В теории — да. На практике — лучше просто парковаться аккуратнее или использовать защитные накладки. Колёса тут — слабый щит.

А вот когда выворачивать действительно нужно

На уклонах — это правило, прописанное в ПДД. Колёса поворачивают в сторону бордюра или от него (в зависимости от направления), чтобы предотвратить скатывание машины при отказе ручника.

А когда лучше не надо

Если вы оставляете авто на парковке с плотным трафиком — вывернутые колёса могут мешать другим водителям, занимать лишнее пространство и вызывать раздражение. Особенно в торговых центрах и узких дворах.

Не стоит полагаться на мифы. У колёс нет суперсил. Паркуйтесь с умом — а не на авось.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. Перевозка может осуществляться посредством полной или частичной погрузки автомобиля, либо его буксировки.

