Колёса наружу: мифы и правда о парковке, о которой не учат в автошколе

Вы замечали: некоторые машины на стоянке стоят с "выкрученными" колёсами. Зачем? Это ошибка или хитрый трюк? Многие считают, что таким образом можно защитить авто или даже помешать эвакуатору. Но всё не так однозначно.
Некоторые автолюбители уверены, что вывернутые колёса не позволят увезти авто. Но современные манипуляторы берут машину за все четыре колеса — и "обмануть" технику не получится. Максимум — это создаст мелкие неудобства оператору, но не остановит процесс.
Часто в узких парковочных пространствах водители выворачивают колёса в надежде, что при лёгком столкновении удар придётся в шину, а не в бампер или дверь. В теории — да. На практике — лучше просто парковаться аккуратнее или использовать защитные накладки. Колёса тут — слабый щит.
На уклонах — это правило, прописанное в ПДД. Колёса поворачивают в сторону бордюра или от него (в зависимости от направления), чтобы предотвратить скатывание машины при отказе ручника.
Если вы оставляете авто на парковке с плотным трафиком — вывернутые колёса могут мешать другим водителям, занимать лишнее пространство и вызывать раздражение. Особенно в торговых центрах и узких дворах.
Не стоит полагаться на мифы. У колёс нет суперсил. Паркуйтесь с умом — а не на авось.
Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. Перевозка может осуществляться посредством полной или частичной погрузки автомобиля, либо его буксировки.
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