С 1 мая растаможка авто станет дороже — кто потеряет больше всех

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Импорт авто станет сложнее и дороже — особенно через ЕАЭС. Уже с 1 мая в стране начнут действовать новые правила расчёта утилизационного сбора. Изменения затронут всех, кто покупает машины по "серым" схемам или через приграничные страны.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Что изменится

Теперь утильсбор будет рассчитываться по новой формуле, которая включает:

базовую ставку;

среднюю цену авто по данным Минпромторга;

расходы покупателя до уплаты налога.

Если документы будут неполные, сбор начислят по максимальной ставке — а это более 60% от стоимости авто.

Какие документы потребуют

Вам нужно будет подготовить:

накладные,

ДКП (договор купли-продажи),

чеки и инвойсы,

сертификат происхождения,

транспортные накладные.

Без них — автоматический пересчёт по верхнему пределу.

Кого ударит сильнее всего

Главная цель реформы — перекрыть пути "серого" импорта через ЕАЭС, особенно через Беларусь и Киргизию. До сих пор этот способ позволял экономить на растаможке. Теперь он теряет смысл.

Есть ли исключения

Да. Физлица, ввозящие машины с объёмом мотора до 3 литров для личного пользования, могут вздохнуть спокойно — их изменения не коснутся, если авто не будет продано в течение года.

Когда покупать

До 1 мая. Если вы планируете покупку автомобиля по обходной схеме — торопитесь. После этой даты цены вырастут, а схемы станут бессмысленными.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.

