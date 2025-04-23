С 1 мая растаможка авто станет дороже — кто потеряет больше всех

Импорт авто станет сложнее и дороже — особенно через ЕАЭС. Уже с 1 мая в стране начнут действовать новые правила расчёта утилизационного сбора. Изменения затронут всех, кто покупает машины по "серым" схемам или через приграничные страны.
Теперь утильсбор будет рассчитываться по новой формуле, которая включает:
базовую ставку;
среднюю цену авто по данным Минпромторга;
расходы покупателя до уплаты налога.
Если документы будут неполные, сбор начислят по максимальной ставке — а это более 60% от стоимости авто.
Вам нужно будет подготовить:
накладные,
ДКП (договор купли-продажи),
чеки и инвойсы,
сертификат происхождения,
транспортные накладные.
Без них — автоматический пересчёт по верхнему пределу.
Главная цель реформы — перекрыть пути "серого" импорта через ЕАЭС, особенно через Беларусь и Киргизию. До сих пор этот способ позволял экономить на растаможке. Теперь он теряет смысл.
Да. Физлица, ввозящие машины с объёмом мотора до 3 литров для личного пользования, могут вздохнуть спокойно — их изменения не коснутся, если авто не будет продано в течение года.
До 1 мая. Если вы планируете покупку автомобиля по обходной схеме — торопитесь. После этой даты цены вырастут, а схемы станут бессмысленными.
Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
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