ГАЗ-24 Волга — машина для начальства и таксистов
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16.04.2025 16:08
ГАЗ-24 "Волга" — это не просто машина. Это символ статуса, мечта простого водителя и настоящая рабочая лошадка СССР.
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-24-01 Волга Такси
На ней ездили генералы, врачи, директоры, партийные люди и таксисты, и каждый считал её лучшей в своём классе.
Когда появилась и зачем
Выпуск начался в 1970 году на Горьковском автозаводе. Она стала наследницей ГАЗ-21, но уже со строгостью и "серьёзным лицом".
Создавалась как
универсальный автомобиль среднего класса — и для элиты, и для госслужб, и для народа (если достанется)
Для начальства:
Отделка — плотные ткани, деревянные вставки (имитация)
Удобные диваны, мягкий ход — "как на корабле плывёт"
Часто ставили шторки, чехлы и радио
В гаражах ЦК, МВД и других ведомств это была стандартная служебная машина
Версии с автоматами, усиленной подвеской, защитой — для "особо уважаемых"
Для такси:
Жёлтые "Волги" с шашечками — икона советского города
Двигатель чуть упрощённый, салон попроще
Вместительный багажник — влезал чемодан, арбуз и телогрейка
Надёжная ходовая: годами на линиях, даже по убитым дорогам
Пассажиры уважали, водители — обожали
Технические характеристики (ГАЗ-24)
Двигатель: 2.4 л, 4 цилиндра, ~95 л. с.
Коробка: 4-ступенчатая механика
Привод: задний
Вес: около 1.5 тонн
Макс. скорость: около 145 км/ч
Подвеска: легендарная — мягкая, "плывущая"
Народные доработки:
Литые диски, тюнингованные рули
Чехлы с вышивкой
Магнитолы "Арктур" и полки под кассеты
Противотуманки, шторки, обтянутый бархатом багажник
ГАЗ-24 — это больше, чем машина. Это символ уважаемого водителя. В ней можно было ехать на свадьбу, встречать делегацию, везти холодильник или маму на дачу. Ещё это шум мотора, тепло бардачка и тот самый запах старой "Волги", который невозможно забыть.
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