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ГАЗ-24 Волга — машина для начальства и таксистов

2:14
Авто

ГАЗ-24 "Волга" — это не просто машина. Это символ статуса, мечта простого водителя и настоящая рабочая лошадка СССР.

ГАЗ-24-01 Волга Такси
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-24-01 Волга Такси

На ней ездили генералы, врачи, директоры, партийные люди и таксисты, и каждый считал её лучшей в своём классе.

Когда появилась и зачем

Выпуск начался в 1970 году на Горьковском автозаводе. Она стала наследницей ГАЗ-21, но уже со строгостью и "серьёзным лицом".

Создавалась как универсальный автомобиль среднего класса — и для элиты, и для госслужб, и для народа (если достанется)

Для начальства:

  • Отделка — плотные ткани, деревянные вставки (имитация)
  • Удобные диваны, мягкий ход — "как на корабле плывёт"
  • Часто ставили шторки, чехлы и радио
  • В гаражах ЦК, МВД и других ведомств это была стандартная служебная машина
  • Версии с автоматами, усиленной подвеской, защитой — для "особо уважаемых"

Для такси:

  • Жёлтые "Волги" с шашечками — икона советского города
  • Двигатель чуть упрощённый, салон попроще
  • Вместительный багажник — влезал чемодан, арбуз и телогрейка
  • Надёжная ходовая: годами на линиях, даже по убитым дорогам
  • Пассажиры уважали, водители — обожали

Технические характеристики (ГАЗ-24)

  • Двигатель: 2.4 л, 4 цилиндра, ~95 л. с.
  • Коробка: 4-ступенчатая механика
  • Привод: задний
  • Вес: около 1.5 тонн
  • Макс. скорость: около 145 км/ч
  • Подвеска: легендарная — мягкая, "плывущая"

Народные доработки:

  • Литые диски, тюнингованные рули
  • Чехлы с вышивкой
  • Магнитолы "Арктур" и полки под кассеты
  • Противотуманки, шторки, обтянутый бархатом багажник

ГАЗ-24 — это больше, чем машина. Это символ уважаемого водителя. В ней можно было ехать на свадьбу, встречать делегацию, везти холодильник или маму на дачу. Ещё это шум мотора, тепло бардачка и тот самый запах старой "Волги", который невозможно забыть.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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