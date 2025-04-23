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Купили новый авто? Вот 5 ошибок, которые сведут всю радость на нет

2:21
Авто

Новый автомобиль — это радость. Запах салона, идеальная краска, ровный ход. Но вместе с этим — масса соблазнов и мифов, которые могут обернуться проблемами уже через пару месяцев.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Многие из них — результат недосказанности со стороны менеджеров. А иногда — откровенные "уловки", чтобы вытянуть побольше денег.

1. Игнор обкатки: "Современные моторы всё выдержат"? Нет.

Даже если вам говорят, что двигатель "готов к бою", первые 1500-2000 км лучше избегать резких стартов и езды на высоких оборотах.

Поршневые кольца и цилиндры должны притереться. Иначе — расход масла, снижение ресурса и "жор" уже через год.

2. АИ-98 вместо АИ-95 — деньги на ветер (или нагар в моторе)

Заливать бензин с повышенным октановым числом, если двигатель рассчитан на 95-й, бесполезно и вредно. Это не даст ни мощности, ни экономии — только риски нагара из-за неполного сгорания топлива.

3. Ранняя замена масла — ловушка автосалона

Совет заменить масло через 500 км — не забота, а способ заработать. Если в инструкции не сказано иное, первая замена делается после обкатки. А не тогда, когда это выгодно сервису.

4. Автоматическая мойка? Не раньше полугода

Свежая краска и незакреплённые элементы кузова плохо переносят высокое давление воды и жёсткие щётки. Итог — микроцарапины и отлетающие детали.

Первые месяцы — только ручная мойка с мягкой губкой.

5. Перевозка тяжестей: подвеска вам за это не скажет спасибо

Новый автомобиль не готов к полной загрузке. Даже если грузоподъёмность 500 кг — в первый месяц не превышайте 50%. Подвеска, пружины и амортизаторы ещё "сырые".

Результат перегруза — проседание, деформация и преждевременный износ сайлентблоков.

Новый автомобиль — как организм после рождения. Дайте ему адаптироваться, не спешите с нагрузками и не ведитесь на советы "для надёжности".

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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