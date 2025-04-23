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Подушка безопасности не шутит: куда деть руки, чтобы выжить

1:46
Авто

Вас учили держать руль "на 10 и 2"? Пора переучиваться. Этот совет уже не просто устарел — он может стать причиной серьёзной травмы в аварийной ситуации.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Что не так с "10 и 2"

Раньше — да, это было логично: симметрия, уверенность, полный контроль. Но времена изменились.

Сегодня:

  • Гидроусилители и электронные помощники делают управление лёгким;

  • современные подушки безопасности раскрываются со скоростью удара молота;

  • а руки, зафиксированные наверху руля, становятся первыми жертвами.

В момент срабатывания подушки руки, стоящие на "10 и 2", могут отлететь прямо в лицо, вывернуться, вызвать переломы или повреждения суставов.

А как надо

Оптимальные положения — "на 9 и 3" или "на 8 и 4". Именно они:

  • позволяют мгновенно перехватить руль,

  • не мешают работе подушек,

  • дают более точный контроль в поворотах,

  • снижают усталость в длительных поездках.

Почему автошколы об этом молчат

Программы обучения не всегда поспевают за техническим прогрессом. Инструкторы часто повторяют то, чему учили их самих — а технологии с тех пор ушли далеко вперёд. То, что было безопасно в 1980-х, теперь — потенциальная угроза.

И ещё один нюанс

Высокое положение рук может создавать ложное чувство контроля. Мозг расслабляется, думая, что всё под контролем. Но в критической ситуации именно такая расслабленность мешает среагировать быстро. Хват пониже — и вы уже готовы к резкому манёвру.

Настоящая безопасность — не в цифрах. А в умении адаптироваться.

Уточнения

Подушка безопасности — система пассивной безопасности в транспортных средствах. Представляет собой эластичную оболочку, которая наполняется воздухом либо другим газом. Подушки безопасности широко используются для смягчения удара в случае автомобильного столкновения. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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