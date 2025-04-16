ТОП-5 лучших иномарок в СССР  

О да, в СССР иномарка — это была редкость, роскошь и почти миф.
Если "Волга" вызывала уважение, то иномарка — шок и трепет. Такие машины видели либо у дипломатов, либо у "челноков", либо у музыкантов с гастролей. Иногда — у настоящих счастливчиков с доступом к валюте и "Берёзке". Вот 5 лидеров.
1. Mercedes-Benz W123
Символ престижа, часто попадал в СССР через дипломатов или иностранные представительства. Надёжный, солидный, с комфортом, как у министра.
На нём ездили: артисты, главврачи, "приблатнённые".
2. Volvo 240
Ценилась за надёжность и простоту, особенно на севере и в прибалтийских республиках. Часто встречалась у профессуры, инженеров, дипломатов.
Дизайн строгий, внутри — как в ядерном убежище: всё на века.
3. Ford Taunus/Ford Granada
Попадали в страну через ГДР, Польщу и даже Финляндию. Выглядели дерзко: хром, мягкий салон, автоматическая коробка (!) иногда.
Такие авто пугали соседей и радовали водителей Особенно котировались в Прибалтике.
4. Citroën CX/DS
Это была машина из будущего — космический салон, плавный ход, странные кнопки. В СССР почти не видели, но когда видели — останавливали, смотрели, крестились.
Часто были в дипмиссиях и у артистов с французскими связями.
5. Toyota Crown/Mark II
В конце 80-х через Владивосток и юг начали появляться японские праворульные машины. "Тойота Краун" была почти бизнес-классом на фоне советских авто.
Электроприводы, кондиционер, автомат, мягкие сиденья — всё как на Луне.
Иномарка в СССР — это как сигареты "Мальборо" или джинсы Levi's: дефицит, легенда, предмет желания. Её не просто покупали — её доставали, перегоняли, обменивали на квартиры, вымолили у родственников из ГДР.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.