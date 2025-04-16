Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит
Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом
Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше
Жара на островах: мать Харламова поделилась эффектными кадрами в купальнике
Стрижка, которая спасёт седину: один выбор — и вы выглядите на 10 лет моложе

ТОП-5 лучших иномарок в СССР  

2:13
Авто

О да, в СССР иномарка — это была редкость, роскошь и почти миф.

Mercedes-Benz W123
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mercedes-Benz W123

Если "Волга" вызывала уважение, то иномарка — шок и трепет. Такие машины видели либо у дипломатов, либо у "челноков", либо у музыкантов с гастролей. Иногда — у настоящих счастливчиков с доступом к валюте и "Берёзке". Вот 5 лидеров.

1. Mercedes-Benz W123

Символ престижа, часто попадал в СССР через дипломатов или иностранные представительства. Надёжный, солидный, с комфортом, как у министра.

На нём ездили: артисты, главврачи, "приблатнённые".

2. Volvo 240

Ценилась за надёжность и простоту, особенно на севере и в прибалтийских республиках. Часто встречалась у профессуры, инженеров, дипломатов.

Дизайн строгий, внутри — как в ядерном убежище: всё на века.

3. Ford Taunus/Ford Granada

Попадали в страну через ГДР, Польщу и даже Финляндию. Выглядели дерзко: хром, мягкий салон, автоматическая коробка (!) иногда.

Такие авто пугали соседей и радовали водителей Особенно котировались в Прибалтике.

4. Citroën CX/DS

Это была машина из будущего — космический салон, плавный ход, странные кнопки. В СССР почти не видели, но когда видели — останавливали, смотрели, крестились.

Часто были в дипмиссиях и у артистов с французскими связями.

5. Toyota Crown/Mark II

В конце 80-х через Владивосток и юг начали появляться японские праворульные машины. "Тойота Краун" была почти бизнес-классом на фоне советских авто.

Электроприводы, кондиционер, автомат, мягкие сиденья — всё как на Луне.

Иномарка в СССР — это как сигареты "Мальборо" или джинсы Levi's: дефицит, легенда, предмет желания. Её не просто покупали — её доставали, перегоняли, обменивали на квартиры, вымолили у родственников из ГДР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как получить коллаген дома: секреты из кастрюли, о которых вы не догадывались
Красота и стиль
Как получить коллаген дома: секреты из кастрюли, о которых вы не догадывались Аудио 
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Еда и рецепты
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный Аудио 
Конфликт интересов: США предлагает ФРГ задуматься над последствиями поставок Taurus
Военные новости
Конфликт интересов: США предлагает ФРГ задуматься над последствиями поставок Taurus Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Последние материалы
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит
Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом
Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше
Жара на островах: мать Харламова поделилась эффектными кадрами в купальнике
Стрижка, которая спасёт седину: один выбор — и вы выглядите на 10 лет моложе
Ани Лорак сделала это тайно: певица обновила украинский паспорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.