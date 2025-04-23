Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать

2:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Ваша машина может тратить на 30% меньше топлива — прямо сейчас. И для этого не нужно лить чудо-добавки или ставить турбонадув. Всё решается… вашей правой ногой и парой простых привычек, о которых автоинструкторы предпочитают молчать.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трасса М-1 Беларусь

1. Перестаньте "играть" педалью

Резкие нажатия на газ, резкие торможения — главный враг экономии. Такие качели на трассе увеличивают расход до 20%. Научитесь ехать ровно и стабильно — и бак скажет спасибо.

2. Идеальная скорость — не 130

Вы любите топить под 130? Это весело, но невыгодно. Оптимальный диапазон — 90-100 км/ч. Потеряете пару минут в пути, но выиграете целую треть топлива. Особенно это работает на ровной трассе без гор и серпантинов.

3. Используйте овердрайв

Если в вашей коробке есть режим "O/D" (овердрайв) — включайте его. Это позволяет коробке держать двигатель на низких оборотах, экономя топливо без потери тяги.

Нет овердрайва? Просто следите, чтобы коробка как можно раньше переключалась на высшую передачу. Езда на пониженной — скрытый "пожиратель" бензина.

4. Шины решают

Недокачанные колёса = увеличенное сопротивление = перерасход топлива. Перед каждой трассой проверь давление. Держите его в пределах, указанных производителем. Но не переусердствуйте — перекачка снижает сцепление с дорогой.

5. Окна или кондиционер? Ни то, ни другое — постоянно

На скорости свыше 80 км/ч открытые окна превращают машину в парусник, заставляя мотор работать усерднее. Кондиционер тоже не подарок — он съедает часть мощности двигателя.

Идеальный вариант: охладите салон на 5-10 минут, затем переключитесь на обычную вентиляцию.

Главное — езда с умом. Трасса не про скорость, а про стабильность. И чем ровнее вы едете, тем полнее остаётся бак.