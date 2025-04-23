Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цените красоту целлозии: уникальный кустарник с эффектными цветами
Это не диета, а щит: такая еда гасит воспаление изнутри
Рестораны СССР: сколько принято было оставлять на чай?
Янтарный артефакт: находка в Доминикане перевернула представление об эволюции насекомых
Собчак высказалась о возвращении Бьянки Цензори к Канье Уэсту: песня помогла
Как избежать резиновой панировки: простой трюк с маслом для идеального мяса в хрустящей корочке
Раскрыт секрет гардероба модных икон: они воруют одежду у мужчин
Задолженность за газ среди россиян упала на 8,6%: что стоит за этим снижением
Почему VIP и толстосумы выбирают частные рейсы — секрет неочевиден

Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать

2:11
Авто

Ваша машина может тратить на 30% меньше топлива — прямо сейчас. И для этого не нужно лить чудо-добавки или ставить турбонадув. Всё решается… вашей правой ногой и парой простых привычек, о которых автоинструкторы предпочитают молчать.

Трасса М-1 Беларусь
Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трасса М-1 Беларусь

1. Перестаньте "играть" педалью

Резкие нажатия на газ, резкие торможения — главный враг экономии. Такие качели на трассе увеличивают расход до 20%. Научитесь ехать ровно и стабильно — и бак скажет спасибо.

2. Идеальная скорость — не 130

Вы любите топить под 130? Это весело, но невыгодно. Оптимальный диапазон — 90-100 км/ч. Потеряете пару минут в пути, но выиграете целую треть топлива. Особенно это работает на ровной трассе без гор и серпантинов.

3. Используйте овердрайв

Если в вашей коробке есть режим "O/D" (овердрайв) — включайте его. Это позволяет коробке держать двигатель на низких оборотах, экономя топливо без потери тяги.

Нет овердрайва? Просто следите, чтобы коробка как можно раньше переключалась на высшую передачу. Езда на пониженной — скрытый "пожиратель" бензина.

4. Шины решают

Недокачанные колёса = увеличенное сопротивление = перерасход топлива. Перед каждой трассой проверь давление. Держите его в пределах, указанных производителем. Но не переусердствуйте — перекачка снижает сцепление с дорогой.

5. Окна или кондиционер? Ни то, ни другое — постоянно

На скорости свыше 80 км/ч открытые окна превращают машину в парусник, заставляя мотор работать усерднее. Кондиционер тоже не подарок — он съедает часть мощности двигателя.

Идеальный вариант: охладите салон на 5-10 минут, затем переключитесь на обычную вентиляцию.

Главное — езда с умом. Трасса не про скорость, а про стабильность. И чем ровнее вы едете, тем полнее остаётся бак.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Авто
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы Аудио 
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Домашние животные
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Последние материалы
Как избежать резиновой панировки: простой трюк с маслом для идеального мяса в хрустящей корочке
Задолженность за газ среди россиян упала на 8,6%: что стоит за этим снижением
Раскрыт секрет гардероба модных икон: они воруют одежду у мужчин
Почему VIP и толстосумы выбирают частные рейсы — секрет неочевиден
Это сочетание отделки и мебели визуально удвоит вашу прихожую — проверено
Как в 65 лет ощущать себя на 30: эти тренировки — лучший вариант для пожилых
Паника на взлётной полосе: что заставило пассажира броситься к самолёту
Великий юбилей Škoda 130 RS: как чешский автомобиль ставил на место самых мощных соперников
После падения снова подъём? Поставки российской нефти в Индию выросли
Как эффективно бороться с курчавостью персиков — натуральный метод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.