Старая машина — не повод лить старое масло

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Пробег за 200 тысяч, масло на минимуме — и вдруг запах гари под капотом. Знакомо? Возможно, ты просто льёшь не то масло. Да-да, даже старому мотору "минералка" может быть не на пользу.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

В чём подвох

Минеральное масло — дешёвое, но грубое. Оно создаётся путём первичной переработки нефти, в нём могут остаться до 1% серы и другие примеси. Это негативно сказывается на рабочих свойствах:

при перегреве появляется гарь,

в камерах сгорания — чёрные отложения,

внутри — усиленный износ деталей.

В итоге — капитальный ремонт вместо экономии.

Синтетика спасает даже уставший мотор

Синтетическое масло, напротив, создаётся на молекулярном уровне. В нём:

стабильная вязкость при любых нагрузках,

устойчивость к окислению,

отличная работа в "агрессивной" среде изношенного мотора.

По словам Константина Ожогина (Vertex Group), синтетика лучше всего подходит для старых двигателей, особенно в условиях постоянного нагрева, пробок и нестабильной работы.

Какой результат

Качественная "синтетика" продлевает жизнь мотора, снижает риски выхода из строя и делает работу двигателя стабильной даже при большом пробеге. А вот "минералка" может стать последней каплей — буквально и фигурально.

Забудьте старый совет "на пробеге заливай минералку". Это билет в один конец к мотористу.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



