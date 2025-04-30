Старая машина — не повод лить старое масло

Пробег за 200 тысяч, масло на минимуме — и вдруг запах гари под капотом. Знакомо? Возможно, ты просто льёшь не то масло. Да-да, даже старому мотору "минералка" может быть не на пользу.
Минеральное масло — дешёвое, но грубое. Оно создаётся путём первичной переработки нефти, в нём могут остаться до 1% серы и другие примеси. Это негативно сказывается на рабочих свойствах:
при перегреве появляется гарь,
в камерах сгорания — чёрные отложения,
внутри — усиленный износ деталей.
В итоге — капитальный ремонт вместо экономии.
Синтетическое масло, напротив, создаётся на молекулярном уровне. В нём:
стабильная вязкость при любых нагрузках,
устойчивость к окислению,
отличная работа в "агрессивной" среде изношенного мотора.
По словам Константина Ожогина (Vertex Group), синтетика лучше всего подходит для старых двигателей, особенно в условиях постоянного нагрева, пробок и нестабильной работы.
Качественная "синтетика" продлевает жизнь мотора, снижает риски выхода из строя и делает работу двигателя стабильной даже при большом пробеге. А вот "минералка" может стать последней каплей — буквально и фигурально.
Забудьте старый совет "на пробеге заливай минералку". Это билет в один конец к мотористу.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.