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УАЗ Патриот стал видеть в темноте: обновление, которое не стоит ни рубля

1:41
Авто

Больше чёткости, шире угол, лучше в темноте — и всё это без доплат. УАЗ тихо, но уверенно продолжает обновлять "Патриот", и теперь у внедорожника появилась не только продвинутая мультимедиа, но и новая камера заднего вида. Да, наконец-то — та, что реально что-то показывает, даже ночью.

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

Что нового в мультимедиа

Недавно в "Патриоте" появилась система "УАЗ Navi" с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Под капотом у неё теперь:

  • более мощные графический и центральный процессоры,

  • 2 Гб оперативной памяти (в два раза больше, чем раньше),

  • 32 Гб встроенной памяти (для карт, музыки и всего остального),

  • встроенная навигация и 6 динамиков в базовой комплектации.

Камера тоже прокачалась

И это не просто камера "для галочки".

Новая задняя камера имеет:

  • разрешение 720x640 (вместо прежних 648x488) — изображение стало чётче,

  • угол обзора 135° (раньше было 130°) — больше видно по бокам,

  • светочувствительность 0,01 люкса (в 50 раз лучше прежнего уровня в 0,5) — видно даже в темноте.

Эти улучшения делают парковку и движение задним ходом гораздо комфортнее и безопаснее, особенно в условиях плохого освещения.

И что приятно — всё это уже в комплекте. Доплачивать за камеру не нужно. Обновления идут в базе, что для отечественного бренда — редкость и приятный сюрприз.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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