УАЗ Патриот стал видеть в темноте: обновление, которое не стоит ни рубля

Больше чёткости, шире угол, лучше в темноте — и всё это без доплат. УАЗ тихо, но уверенно продолжает обновлять "Патриот", и теперь у внедорожника появилась не только продвинутая мультимедиа, но и новая камера заднего вида. Да, наконец-то — та, что реально что-то показывает, даже ночью.
Недавно в "Патриоте" появилась система "УАЗ Navi" с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.
Под капотом у неё теперь:
более мощные графический и центральный процессоры,
2 Гб оперативной памяти (в два раза больше, чем раньше),
32 Гб встроенной памяти (для карт, музыки и всего остального),
встроенная навигация и 6 динамиков в базовой комплектации.
И это не просто камера "для галочки".
Новая задняя камера имеет:
разрешение 720x640 (вместо прежних 648x488) — изображение стало чётче,
угол обзора 135° (раньше было 130°) — больше видно по бокам,
светочувствительность 0,01 люкса (в 50 раз лучше прежнего уровня в 0,5) — видно даже в темноте.
Эти улучшения делают парковку и движение задним ходом гораздо комфортнее и безопаснее, особенно в условиях плохого освещения.
И что приятно — всё это уже в комплекте. Доплачивать за камеру не нужно. Обновления идут в базе, что для отечественного бренда — редкость и приятный сюрприз.
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