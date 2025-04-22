Старая привычка — новые проблемы: чем опасно минеральное масло

Многие автовладельцы до сих пор верят: если двигатель "уставший", заливай "минералку" — будет мягче работать. Но это миф, от которого давно пора отказаться. Минеральное масло не лечит мотор, а может его добить.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Что не так с минеральным маслом

"Минералка" — это продукт переработки нефти. Даже после очистки в ней остаются примеси, включая серу, которая портит свойства смазки. Такое масло быстро окисляется, выгорает и превращается в осадок.

Гарь под крышкой, задубевшие кольца, риск капитального ремонта — всё это может стать реальностью, если заливать дешёвое масло в надежде "продлить жизнь двигателю".

Кому подойдёт

Минеральное масло уместно… в станках. Да-да, по словам Константина Ожогина, директора компании Vertex Group (бренд Tamashi), оно подходит для техники, работающей в постоянных температурных условиях и без резких нагрузок. То есть не для вашего авто, которое утром в пробке, днём мчится по трассе, а вечером греется в пробке у супермаркета.

Почему синтетика лучше

Синтетическое масло делают из чистых базовых компонентов, без примесей.

Его "усиливают" присадками, которые:

защищают от перегрева,

уменьшают износ,

препятствуют окислению,

обеспечивают стабильную смазку в любых условиях.

Плюс — увеличенный межсервисный интервал. Вместо стандартных 8-9 тысяч километров, синтетика может спокойно отработать до 11 тысяч, не теряя свойств.

Минеральное масло — пережиток прошлого. Оно не решает проблем старого мотора, а создаёт новые. Если вы хотите, чтобы двигатель служил дольше и не "задымился" внезапно, выбирайте синтетику. Пусть и дороже — но сэкономите на ремонте.

Уточнения

Нефтяные масла (чаще используется название минеральные масла) — жидкие смеси высококипящих (высокомолекулярных) углеводородов (температура кипения 300—600 °C), главным образом алкилнафтеновых и алкилароматических, получаемые переработкой нефти.

