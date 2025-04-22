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Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

1:45
Авто

"Не гони, мотор убьёшь!" — сколько раз вы это слышали? А теперь внимание: иногда вашему двигателю нужно как раз наоборот — дать поработать на высоких оборотах. И это не байка из гаража, а вполне обоснованный технический совет.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Что не так с "тихой" ездой

Медленные городские поездки, частые пробки и обороты до 2500 — всё это приводит к накоплению нагара. Страдают клапаны, поршни, цилиндры, снижается мощность, растёт расход топлива.

Но если время от времени "прожарить" мотор — отложения начинают сгорать, двигатель самоочищается, катализатор работает эффективнее. Это как пробежка после долгого сидения: тело просыпается, разгоняется кровь, мышцы приходят в тонус.

Как правильно "вжарить", чтобы не угробить мотор

  • Раз в 200-300 км выезжайте на трассу.

  • Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

  • Удерживайте 1-2 минуты обороты на уровне 4000-4500.

  • На автомате — включите ручной режим или спорт-режим, если он есть.

Этого вполне достаточно, чтобы мотор "почистился" и взбодрился.

Когда это вредно

Постоянное закручивание стрелки в красную зону (выше 5000-6000 об/мин) может сыграть злую шутку: перегрев, ускоренный износ, выгорание масла. Особенно если авто не новое. Всё должно быть в меру.

Простой вывод

Иногда "вжарить" — не значит навредить. Это способ дать двигателю встряску, продлить ресурс и избежать дорогостоящего ремонта. Главное — делать это правильно.

Уточнения

Нагар  окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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