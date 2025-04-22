Самые дорогие ошибки: какие BMW превращаются в тыкву за 5 лет

Выбор нового BMW — это всегда эмоции, стиль, статус. Но есть один нюанс, о котором не любят говорить в автосалоне: через пять лет ваш роскошный автомобиль может стоить вдвое меньше. А то и хуже.
Эксперты BMWBLOG выяснили, какие модели бьют антирекорды по обесцениванию. Причины — от стремительного прогресса технологий до слабого спроса на вторичке. Встречайте топ-5 BMW, от которых финансы "плачут в подушку".
Казалось бы, X5 — эталон премиального кроссовера. Но гибридная версия быстро теряет в цене. Всё дело в том, что технологии стремительно меняются. Новые модели экономичнее, мощнее и оснащённее — старым X5 остаётся только дешеветь.
Седан 530e — один из лидеров падения. Даже бензиновые "пятёрки" теряют около 61%. Покупатели не готовы отдавать крупные суммы за премиум-седан, если можно взять "тройку" подешевле или кроссовер с бóльшим интересом.
Электрический кроссовер, едва появившись, уже демонстрирует пугающие темпы обесценивания. Вторичный рынок — суров: спрос низкий, рестайлинг близко, а технологии быстро устаревают. Хотите iX? Подождите пару лет — он станет почти вдвое дешевле.
Самый спорный кроссовер марки рискует стать и самым убыточным. Интерес к XM снижается, а цена — падает. Хотя, быть может, через годы он обретёт культовый статус как наследник M1. Но пока — только убытки.
Флагман в статусе, флагман в падении. Любая "семёрка" — гибрид, бензин или EV — теряет больше двух третей стоимости за 5 лет. Это стабильный антирекорд от поколения к поколению. Роскошь — вещь дорогая. Особенно при перепродаже.
Если планируете купить BMW, думайте не только сердцем, но и калькулятором. Особенно, если не собираетесь ездить на ней вечно.
Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!