Советские мотоциклы с коляской: уют на трёх колёсах

Советские мотоциклы с коляской — это не просто транспорт. Это романтика деревни, пыльная дорога на рыбалку, ветер в лицо и ведро грибов в багажнике.
На них ездили всей семьёй, возили всё подряд — от мешков с картошкой до телевизора "Рубин". А коляска? Это был мини-дом на колёсах, уютный, скрипучий и незаменимый.
Почему именно с коляской?
ТОП легендарных моделей
М-72. Первый массовый мотоцикл с коляской в СССР (копия BMW R71). Выпускался с 1941 года. Настоящий ветеран войны и народного хозяйства.
Тяговитый, тяжёлый, надёжный как трактор. Оснащался приводом на коляску — по грязи шёл как танк.
Урал М-63/М-66/М-67. Самые узнаваемые "Уралы" из Ирбита. Надёжный оппозитный двигатель, кардан, солидный вес. Мог ездить по грязи, снегу и полю без вопросов.
Коляска просторная, можно даже полежать. В СССР — символ "уже почти как машина".
Днепр МТ (Киев)
Мощнее "Уралов", с пониженной передачей. Часто с приводом на коляску и блокировкой дифференциала. Ездил по местам, где даже "Нива" вязла.
Мечта любого сельского мужика в 70-80-х.
На них ездили в деревню, на рынок, в поле, в отпуск. На нём везли доски, арбузы, детей, тёщу, картошку, ведра, рыбу, да хоть холодильник. В коляске можно было курить, спать, читать или упрятывать от дождя
Часто клали тёплое одеяло или солому, особенно в холод.
Уют, несмотря на вибрацию
Советский мотоцикл с коляской — это не про комфорт, а про характер. Он возил, когда не мог, грел, когда мёрз, и никогда не сдавался. А ещё — это символ настоящего уюта на трёх колёсах, где трясёт, пахнет бензином, но по-настоящему тепло.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.