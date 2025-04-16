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Советские мотоциклы с коляской: уют на трёх колёсах

2:43
Авто

Советские мотоциклы с коляской — это не просто транспорт. Это романтика деревни, пыльная дорога на рыбалку, ветер в лицо и ведро грибов в багажнике.

Мотоцикл «Урал»
Фото: commons.wikimedia.org by User:Monedula, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мотоцикл «Урал»

На них ездили всей семьёй, возили всё подряд — от мешков с картошкой до телевизора "Рубин". А коляска? Это был мини-дом на колёсах, уютный, скрипучий и незаменимый.

Почему именно с коляской?

  • Устойчивость на дороге — идеально для бездорожья и зимы
  • Удобно для семьи — мама в коляске, ребёнок между водителем и баком
  • Можно везти мешки, банки, чемоданы, канистру и свинью (если надо)
  • Коляска часто снималась, превращая мотоцикл в классического "двухколёсного скакуна"

ТОП легендарных моделей

М-72. Первый массовый мотоцикл с коляской в СССР (копия BMW R71). Выпускался с 1941 года. Настоящий ветеран войны и народного хозяйства.

Тяговитый, тяжёлый, надёжный как трактор. Оснащался приводом на коляску — по грязи шёл как танк.

Урал М-63/М-66/М-67. Самые узнаваемые "Уралы" из Ирбита. Надёжный оппозитный двигатель, кардан, солидный вес. Мог ездить по грязи, снегу и полю без вопросов.

Коляска просторная, можно даже полежать. В СССР — символ "уже почти как машина".

Днепр МТ (Киев)

Мощнее "Уралов", с пониженной передачей. Часто с приводом на коляску и блокировкой дифференциала. Ездил по местам, где даже "Нива" вязла.

Мечта любого сельского мужика в 70-80-х.

На них ездили в деревню, на рынок, в поле, в отпуск. На нём везли доски, арбузы, детей, тёщу, картошку, ведра, рыбу, да хоть холодильник. В коляске можно было курить, спать, читать или упрятывать от дождя

Часто клали тёплое одеяло или солому, особенно в холод.

Уют, несмотря на вибрацию

  • Рычит, дымит, но едет всегда
  • В гараже всегда был ключ, проволока и старый одеял
  • Мотоцикл с коляской — это как малая версия "Волги" для рабочего класса

Советский мотоцикл с коляской — это не про комфорт, а про характер. Он возил, когда не мог, грел, когда мёрз, и никогда не сдавался. А ещё — это символ настоящего уюта на трёх колёсах, где трясёт, пахнет бензином, но по-настоящему тепло.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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