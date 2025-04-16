ТОП-5 советских грузовиков, которые использовали газовые баллоны

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В СССР в разное время активно пытались перевести транспорт на альтернативное топливо.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пластмассовый газовый баллон

И газовые баллоны (метан или пропан) стали реальным решением — особенно в условиях дефицита бензина и стремления "сэкономить топливо для армии".

Вот ТОП-5 советских грузовиков, которые ездили на газу, и выглядели при этом, мягко говоря, необычно.

1. ГАЗ-51 с газобаллонной установкой

Один из первых массово переводимых на газ. Метановые баллоны — длинные и тяжёлые — крепились поперёк рамы или по бокам кузова. Узнавался по своеобразной "горбатости" и странной расстановке баллонов.

Обслуживался сложно, но работал честно и стабильно

2. ЗиЛ-130Г

Легендарный ЗиЛ, только с газобаллонной душой

Баллоны (обычно метан) — вдоль рамы, иногда по 6-8 штук

Было много разных модификаций — в зависимости от региона

Часто использовался в коммунальном хозяйстве, на стройках, в колхозах

3. ГАЗ-53-07 (и другие модификации)

Один из самых популярных газовых грузовиков в 70-80-х. Работал на пропане-бутане (сжиженный газ) — баллоны более компактные, чем метановые. Узнавался по специальному редуктору и баллонам на раме.

Часто был окрашен в яркие цвета — для обозначения типа топлива.

4. ЗиС-150Г / ЗиЛ-164Г

Ранние послевоенные разработки на метане

Огромные газобаллонные установки делали грузовик тяжёлым и неповоротливым

Но в условиях 50-х — это было техническим прорывом

На базе таких машин тестировали надёжность газового транспорта

5. МАЗ-500Г

Мощный магистральный тягач, часть опытной газовой линейки. Использовался для перевозок на средние и дальние расстояния. Баллоны — за кабиной или сбоку, огромные.

Реже встречался, но на заводах и у военных такие машины были.

Газобаллонные грузовики в СССР — это была инженерная смелость, экономическая необходимость и немножко безумие. Но они работали, спасали в топливные кризисы и были частью огромной идеи — сделать страну энергетически независимой, хоть на колёсах, хоть на баллонах.