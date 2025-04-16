ТОП-5 советских грузовиков, которые использовали газовые баллоны

В СССР в разное время активно пытались перевести транспорт на альтернативное топливо.
И газовые баллоны (метан или пропан) стали реальным решением — особенно в условиях дефицита бензина и стремления "сэкономить топливо для армии".
Вот ТОП-5 советских грузовиков, которые ездили на газу, и выглядели при этом, мягко говоря, необычно.
1. ГАЗ-51 с газобаллонной установкой
Один из первых массово переводимых на газ. Метановые баллоны — длинные и тяжёлые — крепились поперёк рамы или по бокам кузова. Узнавался по своеобразной "горбатости" и странной расстановке баллонов.
Обслуживался сложно, но работал честно и стабильно
2. ЗиЛ-130Г
3. ГАЗ-53-07 (и другие модификации)
Один из самых популярных газовых грузовиков в 70-80-х. Работал на пропане-бутане (сжиженный газ) — баллоны более компактные, чем метановые. Узнавался по специальному редуктору и баллонам на раме.
Часто был окрашен в яркие цвета — для обозначения типа топлива.
4. ЗиС-150Г / ЗиЛ-164Г
5. МАЗ-500Г
Мощный магистральный тягач, часть опытной газовой линейки. Использовался для перевозок на средние и дальние расстояния. Баллоны — за кабиной или сбоку, огромные.
Реже встречался, но на заводах и у военных такие машины были.
Газобаллонные грузовики в СССР — это была инженерная смелость, экономическая необходимость и немножко безумие. Но они работали, спасали в топливные кризисы и были частью огромной идеи — сделать страну энергетически независимой, хоть на колёсах, хоть на баллонах.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?