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История самого первого автобуса СССР: как всё начиналось

2:03
Авто

Углубимся в автомобильную, а вернее, автобусную археологию.

Автобус АМО
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Автобус АМО

Поскольку самый первый советский автобус — это не просто средство передвижения, а начало целой эпохи, когда по ухабистым дорогам пошёл возить людей автобус, сделанный с нуля, своими руками, в молодой Советской республике.

История самого первого автобуса СССР: как это было

Название: АМО-Ф-15 с автобусным кузовом.

Год рождения: 1926. База: грузовик АМО-Ф-15, клонированный с итальянского FIAT 15 Ter. Производство: Автомобильное Московское Общество (будущий ЗиЛ). Кузов: деревянный, делался вручную, на базе каркасной конструкции.

Это был буквально грузовик с деревянным "салоном" на спине, но уже автобус!

Что из себя представлял

  • 14-16 посадочных мест
  • Один вход — сзади, дверь — ручная, как в сарае
  • Кузов: дерево + металл, окна — открывались вручную
  • Сиденья — жесткие, с дерматиновым покрытием или просто деревянные лавки

Технические характеристики АМО-Ф-15

  • Двигатель: бензиновый, 4-цилиндровый, ~35 л. с.
  • Коробка: 4-ступенчатая механика
  • Максимальная скорость: около 40 км/ч, но часто меньше
  • Привод: задний
  • Подвеска: "жёсткая, как правда"

Если доехал — считай, повезло. Если не сломался — чудо!

Где ездил

Первый маршрут — Москва, 1926 год. Обслуживал городские и междугородные маршруты. Иногда — спецрейсы: почта, медицинские перевозки, рабочие колонны. Часть автобусов ушла в Красную Армию.

Первый автобус СССР — это грузовик с мечтой, первый шаг к тому, чтобы люди не только шли, но и ехали. Это был неудобный, шумный, трясущийся, но родной и настоящий автобус, который положил начало целой отрасли.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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