История самого первого автобуса СССР: как всё начиналось

Углубимся в автомобильную, а вернее, автобусную археологию.
Поскольку самый первый советский автобус — это не просто средство передвижения, а начало целой эпохи, когда по ухабистым дорогам пошёл возить людей автобус, сделанный с нуля, своими руками, в молодой Советской республике.
История самого первого автобуса СССР: как это было
Название: АМО-Ф-15 с автобусным кузовом.
Год рождения: 1926. База: грузовик АМО-Ф-15, клонированный с итальянского FIAT 15 Ter. Производство: Автомобильное Московское Общество (будущий ЗиЛ). Кузов: деревянный, делался вручную, на базе каркасной конструкции.
Это был буквально грузовик с деревянным "салоном" на спине, но уже автобус!
Что из себя представлял
Технические характеристики АМО-Ф-15
Если доехал — считай, повезло. Если не сломался — чудо!
Где ездил
Первый маршрут — Москва, 1926 год. Обслуживал городские и междугородные маршруты. Иногда — спецрейсы: почта, медицинские перевозки, рабочие колонны. Часть автобусов ушла в Красную Армию.
Первый автобус СССР — это грузовик с мечтой, первый шаг к тому, чтобы люди не только шли, но и ехали. Это был неудобный, шумный, трясущийся, но родной и настоящий автобус, который положил начало целой отрасли.
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