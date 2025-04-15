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Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей

1:41
Авто

В России наблюдается рост числа возвратов китайских автомобилей дилерам. Покупатели недовольны качеством и обслуживанием, что приводит к массовым отказам от новых машин.

автомобиль Bestune T90
Фото: commons.wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль Bestune T90

Основные причины возвратов

Среди основных претензий владельцев китайских автомобилей:

  • Низкое качество сборки: проблемы с трансмиссией, двигателями и коррозией кузова.

  • Сложности с обслуживанием: отсутствие запчастей и долгие сроки ремонта.

  • Ненадёжные гарантийные обязательства: дилеры часто отказываются признавать гарантийные случаи.

"Дилеры практически не идут навстречу клиентам. Закон о защите прав потребителей работает, но на практике добиться возврата автомобиля сложно", — отмечает вице-президент Национальной автомобильной ассоциации Антон Шапарин.

Закрытие дилерских центров

С начала 2025 года в России закрылось более 210 дилерских центров китайских брендов. Это связано с низким спросом и потерей инвесторов. Бренды, такие как Bestune, Kaiyi и DFM, понесли наибольшие потери.

Правовые аспекты

Покупатели сталкиваются с трудностями при возврате автомобилей:

  • Необходимость судебных разбирательств: дилеры редко соглашаются на возврат без суда.

  • Сложности в поиске квалифицированных юристов: недостаток специалистов в области автомобильного права.

Перспективы

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение доверия к китайским автомобилям в России. Покупатели всё чаще рассматривают альтернативы, включая отечественные и западные бренды.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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