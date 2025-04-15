Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей

В России наблюдается рост числа возвратов китайских автомобилей дилерам. Покупатели недовольны качеством и обслуживанием, что приводит к массовым отказам от новых машин.
Среди основных претензий владельцев китайских автомобилей:
Низкое качество сборки: проблемы с трансмиссией, двигателями и коррозией кузова.
Сложности с обслуживанием: отсутствие запчастей и долгие сроки ремонта.
Ненадёжные гарантийные обязательства: дилеры часто отказываются признавать гарантийные случаи.
"Дилеры практически не идут навстречу клиентам. Закон о защите прав потребителей работает, но на практике добиться возврата автомобиля сложно", — отмечает вице-президент Национальной автомобильной ассоциации Антон Шапарин.
С начала 2025 года в России закрылось более 210 дилерских центров китайских брендов. Это связано с низким спросом и потерей инвесторов. Бренды, такие как Bestune, Kaiyi и DFM, понесли наибольшие потери.
Покупатели сталкиваются с трудностями при возврате автомобилей:
Необходимость судебных разбирательств: дилеры редко соглашаются на возврат без суда.
Сложности в поиске квалифицированных юристов: недостаток специалистов в области автомобильного права.
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение доверия к китайским автомобилям в России. Покупатели всё чаще рассматривают альтернативы, включая отечественные и западные бренды.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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